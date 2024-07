Am Ende lagen auch die Deutschen flach. Es muss herrlich gemütlich sein, in so einem wackeligen Renn-Ruder-Boot. Klar es ist schmal, und wenn einer, der nicht das Rudern gewöhnt ist, aufsteht würde er wohl hinfallen, wenn er sich hineinlegt, würde er sich wohl auch blaue Flecken holen. Doch in diesem Moment, als der deutsche Frauen-Doppelvierer immer noch hustete und keuchte, waren die vier selig. Mit Bronze.

So viele Medaillen hatte das DOSB-Olympiateam bis dato noch nicht gewonnen, nur zwei waren es bis Dienstagabend gewesen. Es brauchte eine Überraschung, vielleicht eine spezielle Leistung, die später noch den Enkeln erzählt wird. Vielleicht brauchte es genau das, was sich am Mittwochmittag ereignete. Eine deutsche Ruderfahrt, die mit einem Rückstand begann, ehe die vier Athletinnen im Boot das Ruder herumrissen, um dann mit Courage und Power die zweite Hälfte anzugehen.

Steuerfrau Tabea Schendekehl gab das Kommando, und die vier Frauen legten sich in die Ruder

Tatsächlich hatten die ganz vorn im Boot sitzende Schlagfrau Pia Greiten und ihre drei Mitruderinnen – Leonie Menzel, Tabea Schendekehl und Maren Völz – etwas getrödelt, eventuell waren sie auch absichtlich abwartend gefahren. Jedenfalls gerieten sie dann in eine Phase, in der sie nahezu abgehängt wirkten. Zuvor hatten ja die deutschen Männer in derselben Ruder-Klasse eine Abreibung bekommen, sie wurden Vorletzte im Finale, was nicht unbedingt das Selbstbewusstsein befördert. „Im Idealfall wären wir gern um Platz eins mitgefahren“, sagte der Steuermann Jonas Wiesen. Das ist leider nicht gelungen.

Bei den Frauen hatte indes eine andere Art von Rennentwicklung eingesetzt. So richtig hatte keiner in der Bootsbesatzung das befohlen, eher war es so, als wollten alle auf einmal dasselbe: sich nicht blamieren. Denn es geht ja um den Frauen-Doppelvierer, der hat durchaus einen Ruf zu verteidigen, schon vor etlichen Jahren hatte ja eine Art Erfolgsserie begonnen. In verschiedenen Besetzungen hat das Boot sechs Goldmedaillen eingefahren, einst bei den Sommerspielen 2016 in Rio, sowie jeweils einmal Silber und Bronze; 1988 gewann der Vierer der DDR.

Es war also durchaus etwas zu verlieren in dieser Situation, als das Quartett der Tausend-Meter-Marke eher entgegen schipperte, als raste. Jedoch, solche Kleingespanne haben ja dieses gegenseitige Vertrauen und auch ein gegenseitiges Verständnis, das nun sagte: Gas geben! Steuerfrau Tabea Schendekehl gab das Kommando und die vier Frauen legten sich in die Ruder. Auf dem Wasser waren es sicher auch gut 30 Grad, und das bisschen Wind gab keine Linderung.

Jedoch, die Besatzung im deutschen Boot erfuhr Besseres, als etwas Kühlung der Stirn: Sie holten auf, erst unscheinbar, jedoch fortan deutlich bemerkbar. Drei weitere Nationen hatten sie jetzt hinter sich gelassen – der deutsche Frauen-Doppelzweier wirkt jetzt so als befinde er sich kurz davor, als würde er aus den Fluten abheben.

Womöglich gibt dieses Abheben des Doppelvierers dem ganzen Ruderteam einen neuen Schub

Bronzemedaillen sollte man nicht belächeln. Es sind die Erfolge, zu denen oft unterschätzte Teams doch noch kommen. Diese Bronzemedaille haben sich die vier Frauen mit einiger Kraft doch noch geholt. Es könnte zudem ein entscheidender Anstoß für jene sein, die noch kommen auf der aufgeheizten Regattastrecke in Vaires-sur-Marne. Die Nacht hatte noch Regen gebracht, doch dann, auf einem Gelände ohne jeden Schatten, konnten die wenigen Zelte keine Linderung der Hitze bringen. Zwei weitere große Rennen stehen dem Deutschen Ruderverband noch bevor, jene, in denen sie traditionell gewohnt sind zu gewinnen. Das Einer-Rennen, in dem Oliver Zeidler zu den ersten Favoriten zählt, und der Achter, dessen Besatzung auch bis zu den jüngsten Trainings und Rennen ganz und gar nicht in der Lage ist, diesem legendären Ruf des stets erfolgreichen „Deutschland-Achters“ gerecht zu werden.

Oft waren eingewöhnte Sieger irgendwann nicht mehr in der Lage, ihre beste Leistung zu zeigen. Der Achter muss am Donnerstag, genauso wie Zeidler und Einer-Ruderin Alexandra Föster eine letzte Qualifikation bestehen. Womöglich könnte dieses Abheben des Doppelvierers nun einen Schub, eine Vorlage für die Kollegen im ganz langen Boot geben.

Schendekehl ergänzte jedenfalls, als sie im Ziel war und versuchte, den Moment zu begreifen: „Alles, was man dafür reingesteckt hat, das hat sich ausgezahlt – der ganze Verzicht, die schweren Stunden. Irgendwie lohnt es sich dann doch am Ende.“

Und auch Thomas Weikert, DOSB-Präsident, interpretierte den Ausgang dieses Rudertages auf dem weitläufigen Gelände, 40 Kilometer östlich von Paris, im größeren Rahmen: „Nach den zwei Goldenen ist das jetzt hier ein guter Neuanfang, dass wir jetzt wieder gut reinkommen.“ Spätestens am Samstag, wenn zwar wohl nicht der Achter, aber der Zeidler die nächste Medaille holen könnte.