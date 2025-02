Rudern:Marcus Schwarzrock wieder Bundestrainer

Zum Amtsantritt mahnte Schwarzrock methodisch Veränderungen an. „Wir müssen aus unserer Komfortzone kommen“, sagt er in Hinblick auf das Ziel, die Nationalmannschaft bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zurück in die Weltspitze zu führen. Bei Olympia in Paris hatte das erfolgsverwöhnte deutsche Team zwei Medaillen durch Oliver Zeidler im Einer (Gold) und den Doppelvierer der Frauen (Bronze) geholt.