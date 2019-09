Hamburg (dpa/lno) - Der Wasserpark an der Dove-Elbe ist an diesem Wochenende Schauplatz der Norddeutschen Ruder-Meisterschaften. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Entscheidung im Achter am Sonntag (17.05 Uhr) in Hamburg. Hier sitzen Welt- und Europameister Torben Johannesen und sein Bruder, Olympiasieger Eric Johannesen, für den RC Favorite Hammonia im Großboot. Unter den rund 600 Startern befinden sich weitere Lokalmatadoren, die bei Junioren-Weltmeisterschaften Medaillen gewonnen haben.

Der Rudersport in der Hansestadt feiert Jubiläum: Vor 175 Jahren wurde am 22. September 1844 in Hamburg die erste Ruderregatta auf dem europäischen Kontinent ausgefahren. Am 12. Oktober 1844 wurde zudem der Allgemeine Alster-Club gegründet, der heutige Landesruderverband Hamburg. Der AAC war zugleich der erste deutsche Regattaverein.