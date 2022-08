Fahrt ins Glück: Am 27. August 1972 gewinnen Peter Berger, Hans Johann Färber (Mitte), Gerhard Auer, Alois Bierl und Steuermann Uwe Benter auf der Regattastrecke Oberschleißheim im Vierer Olympiagold für die Bundesrepublik Deutschland - vor der DDR.

Der Großvater: Olympiasieger. Der Vater: Rudertrainer. Der Sohn: Goldfavorit bei der EM in München. Ein Gespräch mit Hans-Johann Färber, Heino und Oliver Zeidler über Vergangenheit und Gegenwart eine Ruderfamilie.

Eigentlich ist die Olympia-Regattastrecke das Heimrevier von Oliver Zeidler, dem Weltmeister im Ruder-Einer. Doch von diesem Samstag an darf der 26-jährige gebürtige Dachauer dort nicht mehr trainieren. Eine knappe Woche vor dem Start der European Championships, in deren Rahmen auch die Ruder-EM ausgefahren wird, sollen alle Athleten gleiche Bedingungen haben. Und demzufolge auch nicht benachteiligt werden bei den Trainingszeiten. "Wir trainieren dann auf dem Ergometer, ab Dienstag dürfen wir wieder auf der Regattastrecke ran, sagt sein Vater und Trainer Heino Zeidler. Dann ist bestimmt auch der Opa Hans-Johann Färber wieder dabei - der auf der Regattastrecke 1972 Olympiagold gewann. Ein Gespräch über kurze Geduldsfäden, den legendären Bullenvierer, bröckelnde Tribünen am EM-Schauplatz Olympia-Regattastrecke - und über den schwarzen Tag von Tokio.