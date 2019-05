31. Mai 2019, 18:53 Uhr Ruder-Europameisterschaft Ergometer schwimmen doch

Kann man einfach quer in einen Sport einsteigen und nach zwei Jahren die Spitze erklimmen? Oliver Zeidler, 22, rudert nun um Medaillen und ist auf dem Weg zu Olympia.

Von Volker Kreisl

Die Grundhaltung hatte ihm der Großvater eigentlich schon früh beigebracht. "Die Griffe ziehst du nie in Richtung Stirn!", hatte er gemahnt. Die Griffe bleiben unten! Man zieht sie beim Zurückrollen zum Bauch, genauer: zum unteren Rippenbogen. Und holt man dann wieder aus und will vorrollen, dann bewegt man erst den Oberkörper nach vorne und winkelt dann die Beine an! Warum? Genau! Weil die Hände sonst an den Knien hängen bleiben. Ungefähr sieben war Oliver Zeidler damals, als er zu Hause im Keller auf einem Ruder-Ergometer saß, und er hat seinem Opa gut zugehört.

Nur, anders als es sich vielleicht der Großvater wünschte, entwickelte Zeidler trotzdem kein Interesse am Rudern. Alles Mögliche hatte er im Sinn, Schwimmen, Leichtathletik, sogar Basketball hatte er ausprobiert, nur von den Rudergriffen ließ er die Finger, und da half es auch nichts, dass sein Großvater, der ihm damals die ersten Tipps gab, Hans-Johann Färber heißt und 1972 Olympiasieger wurde im Vierer mit Steuermann.

Oliver Zeidler aus Erding, 25 Autominuten entfernt von der Regattastrecke München-Oberschleißheim, musste erst 20 Jahre alt werden, um das Rudern zu entdecken. Weil er sich damals nichts einreden lassen wollte, hat er einen weiten Umweg gemacht. Und womöglich ist er jetzt gerade deshalb in der eigenwilligsten Ruder-Klasse gelandet, nämlich im Einer, dem Boot der Einzelkämpfer. Nun ist er 22 und gilt als Hoffnung auf die Nachfolge von Peter-Michael Kolbe, Thomas Lange und Marcel Hacker, den großen deutschen Einerfahrern. Bei der EM am Wochenende in Luzern rudert er um die Medaillen mit.

Die Gene sind immer noch da, auch wenn man sie 20 Jahre lang ignoriert hat

Nur, wie schafft es einer binnen zwei Jahren in einem technisch anspruchsvollen Sport auf Weltklasseniveau? Und dann auch noch, in einem Milieu mit festen Gepflogenheiten akzeptiert zu werden, ohne die Lehrjahre der Jugend, ohne Bootshausgeruch? Die Gründe sind vielfältig, zum einen schlummerten in Zeidler reichlich ruderspezifische Gene, und die gehen ja nicht verloren, bloß weil man sie 20 Jahre lang ignoriert hat. Zum anderen kann auch der Umweg ein fabelhafter Lehrpfad sein.

Großvater Färber ist nicht der einzige Ruderer in Zeidlers Stammbaum. Richtig sitzen, ziehen und rollen hätte ihm auch sein Onkel beibringen können, Matthias Ungemach. Der war Weltmeister 1990 im Achter und 1991 im Vierer mit Steuermann. Ebenso geeignet wäre die Tante gewesen, Judith Zeidler, ihrerseits Olympiasiegerin im Achter 1998. Auch Oliver Zeidlers Schwester Marie-Sophie rudert im Nationalkader, und dann ist da noch Heino Zeidler, der zweimal WM-Vierter wurde und nun seinen Sohn Oliver trainiert.

Als Wunderkind kann man Zeidler also nicht bezeichnen, denn Gene - in seinem Fall eine 2,03-Meter-Statur, sehr lange Arme, sehr, sehr lange Beine - sind ja kein Wunder, sondern Realität. Auch war er nie ein Kuckucksküken, das wegen seiner Größe die Rivalen aus dem Nest schiebt. Zeidler wurde wie alle an Normen gemessen und musste sich gegen Widerstände behaupten, und da hat ihm seine Jugendkarriere geholfen: die als Schwimmer.

In die, sagt er, sei er in seiner Findungsphase irgendwie so reingerutscht: "Als sich die Erfolge einstellten, gab es keinen Grund, den Sport zu wechseln." Er wurde deutscher Jahrgangsmeister über 100 Meter Kraul und träumte irgendwann von Olympia. Und alle Versuche, ihm ein Boot unterzuschieben, scheiterten kläglich. Als er 15 war, saß er doch mal in einem Einer, zwei Schläge weit kam er, dann kippte er um, musste schwimmen und wusste: "Hier bin ich wieder in meinem Element."

Zeidler schwamm weiter, wurde immer besser und hatte im Jahr 2015 die Olympischen Spiele in Rio 2016 vor Augen. In seiner Münchner Trainingsgruppe liebte er den harten Konkurrenzkampf in lockerer Atmosphäre. Die Schwimmer stichelten und stachelten sich gegenseitig hoch: "Wir hatten Spaß daran, uns fertigzumachen." Doch innerhalb weniger Monate war alles vorbei, die Träume, das Team, das Schwimmen. An den harten Nominierungskriterien waren die meisten gescheitert, manche sind von selbst ausgestiegen, und als einer der Letzten "hab' auch ich meine Badehose an den Nagel gehängt", sagt Zeidler.

Einen Monat lang hat er nichts gemacht, außer ein bisschen schwimmen, um fit zu bleiben. Aber er war ja ein Bewegungstalent - er konnte ja was Neues anfangen. Oder vielleicht die alten Basketball-Moves reaktivieren?

Aber dann stand da auch noch im Keller das Ruder-Ergometer.

Das ist ein erstaunliches Gerät. Man kann sich damit zum einen prima quälen, und zum anderen die Intensität des Leidens exakt aufzeichnen und mit allen möglichen Bestwerten anderer Leute vergleichen. Und bei Zeidler kam dann eins zum anderen. Das praktische Ergometer, das Locken von Tante Judith, die beim Besuch einer Ruder-Veranstaltung meinte, er passe "da doch super rein", er solle "das mal ausprobieren". Und schließlich die Werte auf der Anzeige des Geräts im Keller: Zeidler, der Trockenruderer, der Anfänger, war nah dran an den nationalen Bestzeiten.

In diesen Herbstwochen 2016 hatte er längst seinen Vater gebeten, ihm die Rudertechnik richtig beizubringen, zudem keimte in ihm wieder der alte Wunsch, der zunächst noch eine Anmaßung darstellte, und deshalb nicht richtig artikuliert wurde, aber - warum eigentlich nicht zu den Spielen nach Tokio? Als Ruderer!

Zunächst ging es jedoch zu den deutschen Ergometer-Meisterschaften, ja, so etwas gibt es auch, und diese Events, berichtet Zeidler, "sind erstaunlich gut besetzt, weil erstaunlich viele Menschen einen Ergometer haben". Er dachte sich, "da kann ich auch mal hinfahren", dann saß er auch schon drauf, und am Abend war er deutscher Ergometer-Meister, hatte sogar Tim Grohmann bezwungen, den Olympiasieger von 2012 im Doppelvierer. Da hatte ihn dieser Sport, vor dem er so lange davon gelaufen war, endgültig eingeholt. "Da", sagt Zeidler, "hat es Klick gemacht."

Und im Winter 2016/17 war dann einiges los. Erst gewann Zeidler auf Einladung die Ergometer-Entscheidung bei den World Games, dann wurde er Ergometer-Weltmeister in Long Beach/Kalifornien, und als er zurückkam, reiste er direkt weiter ins Trainingslager der Ruderer, denn nun begann die eigentliche Arbeit.

Im Spätwinter rudern Jahr für Jahr die weit gereisten Athleten gegen die ehrgeizigen Jüngeren um die wenigen Plätze in den Booten, und alle haben ihre Ochsentour in den Vereinen, den Landes- und Bundeszentren hinter sich. Ein gewisser Argwohn der Eingesessenen ist da nur logisch, in jeder anderen Sportart wäre das wohl genauso. Kommt also einer daher, der meint, er müsse quer einsteigen, dann darf er wegen seiner phänomenalen Kraftwerte zwar mitmachen, aber die anderen verweisen auf die alte Rudererfahrung, die sagt: "Ergometer können nicht schwimmen."

Tja.

Die Zeit war dann nicht leicht, weder für Zeidler noch für die Gegner, vor allem Tim Ole Naske aus Hamburg, den deutschen Meister, der selber davor stand, der nächste große Einer-Ruderer zu werden. Zeidler und Naske bekämpften sich, am Ende war der Erdinger vorne, was auch daran lag, dass seine Ehrgeizwerte so hoch waren wie seine Kraftwerte, dass er sich längst geschworen hatte: "Ich will 2020 nach Tokio." Und weil Zeidler wieder gelernt hatte, worauf es ankam, nur diesmal nicht vom Großvater, sondern vom Vater, und nicht im Keller, sondern auf dem Wasser.

Man muss es effizient hinter sich schieben! Ein Ruder wird geschmeidig und ohne bremsende Rückwärtsbewegung eingetaucht! Und erst wenn es in Position ist, darf man anziehen "und den Zug nach hinten beschleunigen", erklärt Zeidler.

Alles natürlich in einer flüssigen Bewegung, blitzschnell, wie automatisch. Mit viel Gespür fürs Wasser, wie all die Jahre als Schwimmer. Nur nicht mehr mit den Händen, sondern mit zwei Ruderblättern.