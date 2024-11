Der Portugiese Ruben Amorim wird wie erwartet als neuer Trainer den englische Klub Manchester United betreuen. Amorim, der vom portugiesischen Tabellenführer Sporting Lissabon kommt, unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027 mit Option auf eine weitere Saison, wie der Fußballverein aus der Premier League am Freitag bekanntgab. Sein Vertrag in Manchester tritt allerdings erst am 11. November in Kraft.