Sponsoring für den FC Bayern und enge Bande zur Fifa: Die umstrittene Regierung von Ruanda nutzt den Sport gezielt, um für sich und das Land zu werben. Jetzt steht der vorläufige Höhepunkt an – als Ausrichter der ersten Rad-WM in Afrika.

Von Johannes Aumüller und Paul Munzinger

Rein sportlich gesehen kann man sich kaum einen besseren Ausrichter für eine Straßenrad-Weltmeisterschaft vorstellen als Ruanda. Denn das kleine, aber dicht besiedelte Land im Herzen Afrikas – etwa so groß wie Mecklenburg-Vorpommern, fast zehnmal so viele Menschen – hat nicht nur gute Straßen, viele Hügel und schöne Strecken zu bieten, es ist auch ein echtes Fahrradland. Zu jedem Zeitpunkt des Tages hat man in Ruanda das Gefühl, dass mindestens die Hälfte der 14 Millionen Einwohner unterwegs ist. Und das heißt in den meisten Fällen: mit dem Rad.