Heute dürfen sie spielen. Es ist ein milder Herbstsonntag, der Himmel ist blau, der Rasenplatz zerpflügt, die Luft von modrigem Laubgeruch erfüllt. Hier in Bamberg, zwischen Gleisen und Schrebergärten, haben die Spieler in den knallorangenen Trikots etwas vor, zumindest für 90 Minuten. Dementsprechend leidenschaftlich spielt das Team von RT Bamberg. Ihre Gegner in den roten Trikots, vom TSC Bamberg II, versuchen aufopferungsvoll, den technisch versierten RT-Spielern Einhalt zu bieten, doch das ist kaum möglich, nach 17 Minuten liegen sie 0:2 in Rückstand.

Heute gehört die Bühne den Protagonisten von RT Bamberg: zum Beispiel Torhüter Amirmohammad, der die Dreimannmauer auf Deutsch, Persisch und Englisch positioniert. Isa, dem Mittelfeldregisseur mit seinen präzisen Pässen. Oder Armin, dem flinken Verteidiger. Alle spielen sie wie aus einem Guss, sie gewinnen 3:0.

Das "RT" steht für "Retten & Teilen"

Für RT Bamberg ist das Spiel in der niedrigsten Fußball-Liga, der B-Klasse, ein bedeutsames, weil sie mit einem Sieg bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken könnten. Der Blick auf die Tabelle verrät allerdings auch, dass sie im Vergleich zum Zweitplatzierten deutlich weniger Partien absolviert haben. Eine vermeintlich gute Ausgangslage - für RT offenbart sich hier jedoch das große Problem. Denn um die ausgefallenen Auswärtsbegegnungen nachzuholen, müssten die Spieler die Stadtgrenzen verlassen. Das dürfen nur die wenigsten von ihnen.

Das "RT" steht für "Retten & Teilen" und führt zum eigentlichen Betätigungsfeld des Vereins, Lebensmittel zu retten und an finanziell Bedürftige zu verteilen. Im Sommer 2016 begannen die Initiatoren Nino Ketschagmadse und Oliver Renn in Bamberg damit. Und wenn man in Bamberg Bedürftige umsorgt, führt der Weg zwangsläufig zu den Bewohnern der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken, kurz AEO.

Auf dem ehemaligen US-Militärgelände, am Stadtrand, umzäunt von Stacheldraht, liegt das Lager, in dem aktuell 1031 Flüchtlinge untergebracht sind. Hier befinden sich Menschen aus 14 verschiedenen Nationen und alle für ein Asylverfahren notwendigen Behörden, damit möglichst zügig Asylentscheidungen getroffen werden können. Im Falle einer Ablehnung haben die Asylbewerber die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Ablehnung einzureichen - und dann beginnt die lange Zeit des Wartens. Bis eine endgültige Entscheidung erfolgt, können bis zu zwölf Monate vergehen. Solange müssen die Flüchtlinge im Lager ausharren, sehen sich ständigen Kontrollen ausgesetzt, dürfen die Stadt nicht verlassen, nicht selber kochen, nicht arbeiten.

Auf einer kleinen Wiese im Lager vertrieben einige Jugendliche ihre Zeit mit Fußballspielen, schnell kamen immer mehr zusammen. Der Fußball bot eine Beschäftigung, eine Abwechslung, eine Quelle der Freude. Anfang 2018 erkannten das die Gründer von RT Bamberg, kontaktierten die Stadt, und durften von nun an mit den Flüchtlingen unter besseren Bedingungen auf der Bamberger Festwiese spielen. "Über Nacht kamen 40 Fußballinteressierte aus dem Lager zusammen", erzählt Renn, der die Flüchtlinge zusammen mit Ketschagmadse nicht nur beim Sport unterstützt. Sie helfen den Schutzsuchenden bei Fragen rund um das Asylverfahren und haben immer ein offenes Ohr. "Ich bin ihnen wahnsinnig dankbar, es ist unglaublich, wie liebevoll die beiden zu uns sind", sagt Torwart Amirmohammad.