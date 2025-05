Vier Spieler, einen handgroßen Ball und ein circa einen Quadratmeter großes Netz knapp 20 Zentimeter über dem Boden, das von Plastikfüßen gehalten wird: Mehr braucht das Phänomen Roundnet nicht, das vielen auch unter dem Namen Spikeball (nach dem US-Hersteller) bekannt ist. Der Trendsport ist technisch nicht besonders anspruchsvoll – der Ball darf mit jedem Körperteil gespielt werden – und hat noch andere Vorteile. „Das Ding schnallst du dir auf den Rücken, stellst es in den Park und spielst“, erklärt Simon Leschek, einer der Pioniere in Deutschland, die Vorteile des Spiels. Dadurch finden sich schnell Mitspieler, außerdem sind auch die Regeln einfach zu verstehen, weil sie sich aus jenen anderer Sportarten zusammensetzen. Jedes Paar hat maximal drei Ballkontakte, danach muss der Ball auf das Netz. Wenn die andere Mannschaft den Ball dann nicht weiterspielen kann, bevor er auf den Boden fällt, hat sie den Punkt verloren.

Besonders trickreich gestaltet sich der Aufschlag. Hier können die Spieler durch Täuschungsschritte und einen langen oder kurzen Schlag den Gegner vor besondere Aufgaben stellen und vielleicht auch schon zu den ersten wagemutigen Hechtsprüngen zwingen. Die Sportart hat sich inzwischen schon so weiterentwickelt, dass es bereits die ersten Trainingskonzepte und wissenschaftliche Arbeiten über die verschiedensten Taktiken gibt.

Angefangen hat alles schon Ende des vergangenen Jahrhunderts, als der US-Amerikaner Jeff Knurek das Spiel erfunden hatte. Nach einer zwischenzeitlichen Flaute wurde Roundnet vor ungefähr zehn Jahren auch in Deutschland bekannt. In der Folge gründeten sich einige Vereine und Verbände, wie im Jahr 2020 die Roundnet Community München.

Auf die Idee kam unter anderem Leschek, nachdem er bei einem Surfturnier in Frankreich war und dort zum ersten Mal Roundnet spielte: „Das hat mich mega begeistert, weil der Sport so einfach zu erlernen ist.“ Das Problem: Zu der Zeit gab es noch keine Spielangebote. Also übernahm er mit ein paar Freunden selbst die Initiative: Die Gruppe nahm einfach ein Netz mit in den Englischen Garten. Da immer mehr Neugierige dazukamen und das Spiel ausprobieren wollten, haben sie dort kleine Turniere organisiert.

2020 wurde der Verband Roundnet Germany gegründet, mittlerweile sind 40 Vereine mit mehr als 1000 Spielern organisiert

Dadurch wurden sie auf die gesamtdeutsche Community aufmerksam. Langsam wuchsen Strukturen heran, 2020 gründete sich der Verband Roundnet Germany, im selben Jahr entstand aus der Gruppe um Leschek der Verein Roundnet Community München. Inzwischen sind im Verband laut seiner Homepage 40 Vereine mit mehr als 1000 Spielern organisiert, es gibt eine eigene Liga, in der Klubs wie die Roundnet Raccoons Kassel oder die Black Forest Monkeys Freiburg spielen. Die Münchner Gruppe hat inzwischen mehr als 100 Mitglieder und mehrere Nationalspieler hervorgebracht, wie die Schwestern Julia und Franziska Stadler. Und Ende April sogar ein großes Masters-Turnier in München organisiert. Dafür trainieren die Vereinsmitglieder mehrmals in der Woche. Im Winter buchen sie Sporthallen und üben dort je nach Leistungsstand in verschiedenen Trainingsgruppen. Selbst Europameisterschaften gibt es schon seit 2017. Auch da sind die Münchner erfolgreich: Julia Stadler hat 2019 und 2022 bereits den EM-Titel gewonnen.

Neben dem Leistungsanspruch steht aber vor allem der Gemeinschafts-Gedanke im Vordergrund, weswegen sich der Münchner Verein damals auch so genannt hat. Leschek jedenfalls hat „selten einen Sport gesehen, der so verbindet. Ich war einmal in Köln und musste nur zwei Nachrichten schreiben. Dann hatte ich eine Verabredung zum Spielen und einen Schlafplatz“.

Selbst spielt der zweite Vorstandsvorsitzende der Roundnet Community München beruflich bedingt nicht mehr so oft. Leschek kümmert sich im Verein um die administrativen Aufgaben – „ätzende Dinge“ wie der Co-Gründer es selbst sagt – Steuern, Finanzen und Versicherungen also. Wenn er aber mal Lust hat zu spielen, geht er zu einem der vielen Treffen in München. Wie zum Beispiel zum „Pick-up-Tuesday“, mit dem auch alles angefangen hat. Hier verabreden sich mehrere Spieler dienstags im Sommer im Englischen Garten zum Roundnet-Spiel – Schaulustige und Mitspieler sind herzlich willkommen. Die genauen Zeiten und Orte lädt der Verein auf seiner Instagram-Seite hoch.

Einen großen Vorteil hat die Sportart, weil sie einfach überall gespielt werden kann. Deswegen ist das Spiel auch unter Hobbyspielern sehr verbreitet. Man braucht nur das Netz und die Bälle, schon ist das Spielfeld aufgebaut. Ganz egal, ob am Strand, auf einer Wiese, in der Halle oder sogar auf Beton. Inzwischen gibt es sogar ein Netz, das schwimmt. Selbst das Wasser kann dieser Sportart also keine Grenzen setzen.