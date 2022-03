Ein Corona-Ausbruch bremst die Erfolgsserie der Roten Raben Vilsbiburg in der Volleyball-Bundesliga aus. Nach dem Derbysieg gegen Straubing, einem Punkt gegen Schwerin und dem Auswärtssieg in Münster sind die Niederbayerinnen auf Tabellenplatz acht vorgerückt und können die Playoffs nun aus eigener Kraft erreichen. Vorerst müssen sie aber pausieren: Das für diesen Mittwoch geplante Auswärtsspiel bei den Ladies in Black Aachen wurde von der Volleyball-Bundesliga abgesagt, nachdem es bei den Roten Raben - über die bereits am Freitag in Münster nicht eingesetzte Dayana Segovia hinaus - weitere positive Tests im Team gab, die eine Infektionskette erkennen lassen. Die betroffenen Spielerinnen haben sich in Quarantäne begeben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.