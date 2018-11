1. November 2018, 13:49 Uhr Basketball in der NBA Die Auferstehung des Derrick Rose

Großes Drama in der NBA: Basketballer Derrick Rose gelingen in einem Spiel 50 Punkte - dabei hatten ihn Verletzungen fast schon die Karriere gekostet.

Selten hat Amerika so Anteil an der Leidensgeschichte eines Sportlers genommen.

Von Jonas Beckenkamp

Jede Heldengeschichte braucht entsprechende Bilder und von denen ließen sich in dieser magischen Basketball-Nacht in Minneapolis jede Menge transportieren. Die heimischen Minnesota Timberwolves hatten soeben die Utah Jazz mit 128:125 niedergerungen, es war ein enges, aber an sich auch recht herkömmliches NBA-Spiel der regulären Saison zwischen zwei Mittelklasse-Teams. Doch schon mit der Schlusssirene offenbarte sich den Zuschauern das ganze Ausmaß des Dramas um Derrick Rose.

Rose, 30, schlich Richtung Auswechselbank, den Kopf gesenkt, er war überwältigt. Überwältigt von sich selbst, vom Moment des hart erkämpften Sieges seiner Wolves, den er mit einem geblockten Wurf am Ende sicherstellte. Vom Jubel seiner Kollegen, die ihm prompt den Nylonball dieser Partie als Andenken in die Hand drückten. Rose weinte. Da stand ein Typ, der soeben mit 50 Punkten eine neue Bestleistung seines Basketballerlebens aufgestellt hatte - und er schluchzte vor Rührung. Dass der Aufbauspieler so einen Auftritt noch einmal hinbekommen würde, ist eine der erstaunlichsten Comeback-Erzählungen der jüngeren US-Sportgeschichte.

DERRICK ROSE IS JUST GETTING STARTED😴pic.twitter.com/4netQTxrby — Sports Regime (@Sports_Regime) 1. November 2018

"Ich habe mir den Arsch aufgerissen", sagte der Mann mit den Zotteldreadlocks mit gebrochener Stimme dann am Hallenmikro: "Ich habe das für diesen Klub gemacht, für die Fans, für die ganze Sache hier. Ich tue alles, um zu gewinnen. Heute war eine Wahnsinns-Nacht." Rose hatte wahrlich eines jener Spiele erwischt, in denen Basketballer alles treffen. In denen die Welt um sie herum verschwimmt und nur noch alles fließt. Bewegungen, Würfe, Muskelsehnen - wie in Trance hatte Rose alles hinter sich gelassen, was ihn fast seine Karriere gekostet hatte.

Er, der beste Spieler der Saison 2010/11, mit 22 damals jüngster Most Valuable Player der besten Basketballiga der Welt, war ja eigentlich schon weg vom Fenster. Drei verheerende Knieverletzungen binnen zweieinhalb Jahren hatten ihn nach seiner Glanzzeit Anfang des Jahrzehnts fast um den Verstand gebracht. Seine Leidensjahre zählen zum Tragischsten, was es im Basketball zuletzt gegeben hatte. Denn die ganze Welt konnte dabei zusehen, wie ein Körbewerfer mit allen Möglichkeiten, mit einer fast nie dagewesenen Dynamik, plötzlich seinen Körper verlor.

In bester Verfassung war Rose ein Phänomen: Seit seiner Ankunft in der NBA als erster Draftpick des Jahres 2008 bei den Chicago Bulls galt er als Dirigent der Zukunft. Mit seiner Schnelligkeit schlängelte er sich an den langen Kerlen vorbei, seine Dunks wuchtete er trotz "nur" 1,91 Metern Größe wuchtig durch den Ring und stets hatte sein Spiel jenes Flair, das Basketballer nur auf den Freiplätzen lernen können.

Rose prägte der typische Werdegang vieler afro-amerikanischer NBA-Profis. Er kommt aus dem Nichts und brachte es sehr weit. Er stammt aus Englewood, einem der schwierigsten Viertel Chicagos, wuchs quasi ohne Vater bei seiner alleinerziehenden Mutter auf und sah im Sport irgendwann einen Ausweg aus der Tristesse im Problembezirk. "Basketball hat mir immer geholfen, den Kopf frei zu kriegen, wenn ich einen miesen Tag hatte", sagte er einmal, "wenn ich spiele, sind alle Sorgen des Alltags weg, so war das schon immer."