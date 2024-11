Rory McIlroy bleibt im europäischen Golfsport das Maß aller Dinge. Der Nordire sicherte sich mit dem Sieg beim Saisonfinale in Dubai zum sechsten Mal die Gesamtwertung der DP World Tour. Der 35 Jahre alte Weltranglisten-Dritte bekam nach 2012, 2014, 2015, 2022 und 2023 erneut die Harry-Vardon-Trophäe für den ersten Platz im sogenannten Race to Dubai überreicht. Damit zog McIlroy mit Spaniens Golf -Legende Severiano Ballesteros gleich. Nur der Schotte Colin Montgomerie (acht Titel) war noch erfolgreicher.

„Es bedeutet so viel für mich. Er ist immer noch allgegenwärtig“, sagte McIlroy unter Tränen, als er auf den Vergleich mit dem 2011 gestorbenen Ryder-Cup-Helden Ballesteros angesprochen wurde. McIlroy machte den Sieg bei der mit zehn Millionen US-Dollar (9,48 Millionen Euro) dotierten DP World Tour Championship dank einer 69er-Schlussrunde perfekt und gewann mit einem Gesamtergebnis von 273 Schlägen vor dem Dänen Rasmus Höjgaard (275).

Für seinen 18. Erfolg auf der ehemaligen European Tour kassierte McIlroy ein Preisgeld von drei Millionen US-Dollar. Für den Gewinn der „Race to Dubai“-Rangliste erhielt zudem er einen Bonus von zwei Millionen US-Dollar. In Yannik Paul aus Mannheim war auch ein deutscher Profi am Start. Paul beendete das Turnier mit 288 Schlägen auf dem 34. Platz.