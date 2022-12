Von Javier Cáceres, Doha

Das Viertelfinale zwischen Marokko und Portugal war beendet, und alles sah aus, als schlösse sich ein Kreis. Oder waren es doch mehrere? Portugal war im Al-Thumama-Stadion ausgeschieden, und Ronaldo verharrte kurz, bis er von einer Traurigkeit übermannt wurde, die größer und herzzerreißender war als die Top 10 der Fados von Rádio Amalia. Die Tränen schossen ihm in die Augen, und in seinem Körper war nicht mehr genug Kraft, um auch nur einen Mikroliter dieser Flüssigkeit zurückzuhalten. Er steuerte den Weg in die Kabine an. Allein. Oder genauer: einsam.