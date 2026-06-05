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Messi und Ronaldo bei der WMDie alten Helden rollen ein letztes Mal los

Lesezeit: 5 Min.

Noch einmal auf großer Bühne vereint: Cristiano Ronaldo (l.) und Lionel Messi.
Noch einmal auf großer Bühne vereint: Cristiano Ronaldo (l.) und Lionel Messi. Matt West/BPI/Shutterstock/Imago

Messi und Ronaldo spielen jeweils ihre sechste WM. Sie stehen weiterhin im Zentrum ihrer Teams. Die Frage ist nur, ob sie diesen noch helfen. Ein Vergleich.

Von Javier Cáceres

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Wofür die Zeitung von gestern lesen?, fragte der Sänger Héctor Lavoe in einem Salsa-Evergreen namens „Periódico de ayer“. Und was erst würde er singen, wäre er, erstens, nicht tot und legte man ihm, zweitens, Schlagzeilen aus den Tagen vor der Fußball-WM in Katar 2022 vor, weil sie, drittens, aktueller sind denn je?

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