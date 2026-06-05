Messi und Ronaldo spielen jeweils ihre sechste WM. Sie stehen weiterhin im Zentrum ihrer Teams. Die Frage ist nur, ob sie diesen noch helfen. Ein Vergleich.

Wofür die Zeitung von gestern lesen?, fragte der Sänger Héctor Lavoe in einem Salsa-Evergreen namens „Periódico de ayer“. Und was erst würde er singen, wäre er, erstens, nicht tot und legte man ihm, zweitens, Schlagzeilen aus den Tagen vor der Fußball-WM in Katar 2022 vor, weil sie, drittens, aktueller sind denn je?