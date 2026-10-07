Die Erklärung des großen Dramatikers aus Portugal zu seinem Abschied stellt sowohl ein politisches wie künstlerisches Manifest dar. Auf seinem Ansehen wird für immer ein Schatten liegen.

Cristiano Ronaldo möchte weiter für seine Nationalelf spielen. Aber darf er auch?

Nach dem Verlassen des portugiesischen Teamquartiers in der vergangenen Woche hatte Cristiano Ronaldo das Heimatland Portugal und die gesamte Fußballwelt mit der Ankündigung einer Erklärung in Atem gehalten: Was würde der große Dramatiker aus Funchal zu sagen haben? Würden vor Erschütterung die Azulejos, die charakteristischen Keramikfliesen, von den Wänden fallen?