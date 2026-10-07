Zum Hauptinhalt springen

MeinungPosse um Ende im NationalteamRonaldo macht ein komplettes Land zur Geisel seines Stolzes

Kommentar von Philipp Selldorf

Lesezeit: 3 Min.

Cristiano Ronaldo möchte weiter für seine Nationalelf spielen. Aber darf er auch?
Cristiano Ronaldo möchte weiter für seine Nationalelf spielen. Aber darf er auch?
Zed Jameson/PA Wire/dpa

Die Erklärung des großen Dramatikers aus Portugal zu seinem Abschied stellt sowohl ein politisches wie künstlerisches Manifest dar. Auf seinem Ansehen wird für immer ein Schatten liegen.

SZ bei Google bevorzugen

Nach dem Verlassen des portugiesischen Teamquartiers in der vergangenen Woche hatte Cristiano Ronaldo das Heimatland Portugal und die gesamte Fußballwelt mit der Ankündigung einer Erklärung in Atem gehalten: Was würde der große Dramatiker aus Funchal zu sagen haben? Würden vor Erschütterung die Azulejos, die charakteristischen Keramikfliesen, von den Wänden fallen?

Zur SZ-Startseite

Posse um Cristiano Ronaldo
:Wer sagt’s ihm?

Vier Siege, 9:4 Tore, und all das weitgehend ohne Cristiano Ronaldo: Portugals Fußballsternchen strahlen heller –  eine Rückkehr von CR7 in den Kreis des Nationalteams wird immer unwahrscheinlicher.

SZ PlusVon Thomas Hürner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite