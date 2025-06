Von Javier Cáceres

Die Klub-Fußball-WM wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne den fünfmaligen Ballon-d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo auskommen müssen. Er habe „nahezu endgültig“ für sich entschieden, nicht an diesem Turnier teilzunehmen, obwohl er „ausreichend Angebote“ von Teilnehmervereinen hatte, sagte der 40-Jährige am Vorabend des Nations-League-Finales zwischen Portugal und Spanien in München. Konkrete Namen von Vereinen, die um seine Dienste gebuhlt hätten, nannte er nicht – wohl aber die vielleicht überraschendste Option, die sich ihm aufgetan habe: Cristiano Ronaldo erklärte, dass er auch Offerten aus Argentinien erhalten habe, dem Geburtsland seiner fußballerischen Nemesis Lionel Messi.