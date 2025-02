Am vergangenen Montag, zwei Tage vor seinem 40. Geburtstag, hat sich Cristiano Ronaldo, so würden es jetzt die Fernsehkommentatoren sagen, selbst das schönste Geschenk gemacht: Er schoss zwei Tore in der Champions League. Nicht mehr für Real Madrid gegen Inter Mailand. Sondern für Al Nassr aus Riad gegen Al Wasl aus Dubai. Besonders das zweite Tor war sehenswert, ein klassisches Kopfball-Kunststück des portugiesischen Heckenschützen: Ronaldo nahm Sadio Manés Flanke in einer Höhe entgegen, für die andere Profifußballer auf eine Leiter steigen müssten. 40 Jahre ist er nun und fliegt immer noch in einsamen Höhen.