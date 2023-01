Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien:Der 500-Millionen-Deal

Von Sven Haist, London

So ganz sicher schien sich selbst Saudi-Arabiens Al-Nassr Football Club nicht zu sein, wie nun wirklich die Dimension der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo einzuordnen ist. Auf dem Sozialnetzwerk Twitter schrieb der Verein zur Verkündung der Vertragsunterschrift des fünfmaligen Weltfußballers in der Nacht zum Samstag, dass gerade Geschichte geschrieben werde ("History in the making"). Zeitgleich teilte der Klub auf Instagram mit, hierbei handele es sich sogar um "viel mehr" als das.