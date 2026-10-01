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Portugals NationalteamRonaldo flieht im Privatjet

Lesezeit: 3 Min.

Waren das seine letzten Momente als Nationalspieler? Cristiano Ronaldo entsteigt dem portugiesischen Teambus - kurz danach war er weg.
Waren das seine letzten Momente als Nationalspieler? Cristiano Ronaldo entsteigt dem portugiesischen Teambus - kurz danach war er weg.
Liselotte Sabroe/AFP

Abgereist mitten in der Nacht: Im Zwist mit Nationaltrainer Jorge Jesus verlässt Cristiano Ronaldo Portugals Nationalelf – und deutet seinen Rücktritt an.

Von Jonas Beckenkamp

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Das Minutenprotokoll hatte es in sich, es ging schließlich um eine Angelegenheit von nationaler, vielleicht sogar weltweiter Tragweite. Ein Minibus wartete am Mittwochabend vor einem Kopenhagener Hotel in der Abendsonne, Cristiano Ronaldo stieg ein. Ein Video der portugiesischen Sportzeitung A Bola dokumentierte den Vorgang, der nicht weniger als das Ende von Ronaldos Karriere in Portugals Nationalteam einleiten könnte. 22.15 Uhr: Abflug aus Dänemark im Privatflieger, Ankunft knapp drei Stunden später am Madrider Flughafen Barajas.

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