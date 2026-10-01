Das Minutenprotokoll hatte es in sich, es ging schließlich um eine Angelegenheit von nationaler, vielleicht sogar weltweiter Tragweite. Ein Minibus wartete am Mittwochabend vor einem Kopenhagener Hotel in der Abendsonne, Cristiano Ronaldo stieg ein. Ein Video der portugiesischen Sportzeitung A Bola dokumentierte den Vorgang, der nicht weniger als das Ende von Ronaldos Karriere in Portugals Nationalteam einleiten könnte. 22.15 Uhr: Abflug aus Dänemark im Privatflieger, Ankunft knapp drei Stunden später am Madrider Flughafen Barajas.