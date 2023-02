Interview von Javier Cáceres, Barcelona

Am Donnerstag steht im Theater der Träume, in Old Trafford, das K.-o.-Runden-Rückspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona an. Zwei Mannschaften, die neulich noch den Weltfußball beherrschten, wagen langsam den Weg zurück an die Spitze - wenn auch im Moment nur in der Europa League. Dass der FC Barcelona in Spanien schon wieder die Tabelle anführt und dabei nur sieben Gegentore kassiert hat, liegt nicht nur am deutschen Torwart Marc-André ter Stegen - sondern auch am uruguayischen Abwehrmann Ronald Araújo, 23.