Romed Baumann ist 33 Jahre alt, seit 13 Jahren fährt er im alpinen Ski-Weltcup, der Juniorenweltmeister in der Kombination gewann später zwei Medaillen bei Weltmeisterschaften, Silber 2011 mit der Mannschaft, Bronze 2013 in der Super-Kombination. Zehnmal landete er auf dem Podium der besten Drei. Romed Baumann ist das, was man einen gestandenen Profi nennt. Jetzt im Winter 2019 aber hat ein neues Kapitel für den Tiroler aus St. Johann begonnen. Er ist selbst völlig überrascht davon, was passiert ist.

"Das erste Mal, als ich in Lake Louise abgeschwungen habe", erzählt er und staunt mit freundlichen Augen, "habe ich zweimal schauen müssen, als ich die deutsche Flagge hinter meinem Namen sah." Da leuchtete Schwarz-Rot-Gold auf. Und: die Buchstabenkombination GER - Germany! Auf Platz 15 kam Baumann am 30. November - in seiner ersten Abfahrt seit Februar. Damals war er noch für Österreich gefahren und hatte nicht mal im Ansatz geahnt, dass er nie wieder Rot-Weiß-Rot als Sportler repräsentieren würde.

"Ich habe mich so gefreut, dass ich noch mal eine Chance kriege", sagt Baumann, "dass mich der Deutsche Ski-Verband so unterstützt hat bei der ganzen Geschichte - was nicht selbstverständlich ist." An diesem Freitag ist er wieder für dieses Germany im Einsatz. Die in Gröden ausgefallene Abfahrt wird auf verkürzter Strecke in Bormio nachgeholt, ehe es am Samstag (jeweils 11.30 Uhr) über die volle Distanz geht.

Der Wechsel entwickelte sich zum Politikum

Dass Skifahrer einen Nationenwechsel vornehmen, kommt gelegentlich vor, fast immer aber betrifft es Athleten kleiner Verbände. Vom Österreichischen Ski-Verband (ÖSV) zum Deutschen Ski-Verband (DSV) überzulaufen, ist eine andere Nummer, weil es sich bei beiden Seiten um klassische Ski-Nationen handelt (wobei die Österreicher eigentlich nur eine Ski-Nation akzeptieren: sich selbst). Natürlich entwickelte sich der Wechsel zum Politikum, aber es war erstaunlicherweise dann eines, das geräuschlos über die Bühne ging. Und mit dessen Ausgang alle gut leben können.

Die Österreicher sind einen Fahrer los, den sie loswerden wollten. Baumann weiß, dass das so ist: "Wenn sie mir noch was zugetraut hätten, wäre ich noch im Kader." Und die Deutschen haben plötzlich einen fähigen Mann mehr in den Speeddisziplinen. "Als ich gehört habe, dass der kommt, habe ich mich gefreut", sagt Thomas Dreßen, der DSV-Spitzenfahrer, "weil er erstens ein brutal netter Kerl ist." Und, zweitens: "Er hat brutal viel Erfahrung, davon können wir nur profitieren."

Bei einer Medienrunde in Gröden kürzlich wirkte Baumann tatsächlich bestens integriert. Das sicherste Zeichen: Er kassierte Sprüche. Josef Ferstl verriet, dass der Neue umgetauft wurde: "Ich habe gesagt, er braucht einen deutschen Namen", so kam er auf: "Roman Baumed." Sofort betonte Ferstl aber auch: "Romed ist ein genialer Kerl." Cheftrainer Christian Schwaiger befand: "Er ist ein Teil der Mannschaft, als wenn er schon ewig dabei wäre." Bei Baumann ist dieser Respekt längst angekommen, "ich habe wieder eine andere Wertschätzung im Deutschen Ski-Verband", sagt er. Womit er andeutet: Sein Wechsel verlief nicht ganz schmerzfrei.