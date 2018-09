9. September 2018, 18:43 Uhr Roman Weidenfeller Abschiedsspiel vor 70 000 Zuschauern

Der ehemalige Dortmunder Torwart geht "mit einer Träne im Auge".

Einen seiner prägendsten Momente hatte Roman Weidenfeller 2011 vor einem Fernseh-Mikrofon eines Senders aus Dubai. "I think we have a grandios Saison gespielt", sagte der Torwart an dem Tag, an dem er mit dem BVB seinen ersten Meistertitel gewann. Es war also kein Wunder, dass man sich in Dortmund dazu entschloss, Weidenfellers Abschiedsspiel am Freitagabend vor 70 000 Zuschauern unter dem Motto "A grandios Abschied" stattfinden zu lassen. Im Westfalenstadion hatten sich prominente Gäste eingefunden, Lukas Podolski war aus Japan eingeflogen, Jürgen Klopp aus England. Dazu kamen unter anderem Christoph Metzelder, Michael Ballack und Jens Lehmann sowie Per Mertesacker und Christoph Kramer aus der Weltmeister-Mannschaft von 2014. In Brasilien hatte Weidenfeller, der erst 2013 sein Länderspieldebüt gegeben hatte und fünfmal als Nationaltorhüter auflief, seinen größten Erfolg gefeiert. Im Sommer beendete Weidenfeller seine Karriere, nach 435 Spielen für Borussia Dortmund. In diesem letzten BVB-Spaßauftritt gelang ihm sogar etwas, was er in seiner gesamten Profikarriere nicht geschafft hatte: Tore. "Meine linke Klebe war schon immer gut, aber ich kam nie in den Strafraum", meinte ein zu Scherzen aufgelegter Weidenfeller später. Dann bedankte er sich beim Dortmunder Publikum. "So etwas gibt es nur in Dortmund", sagte er. Er gehe "mit einer Träne im Auge".