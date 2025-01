Von Felix Haselsteiner

Womöglich wäre Taty Castellanos sogar noch mit seinem kleinen Fußtritt davongekommen, damals im Herbst, als Mats Hummels noch so klein und verunsichert wirkte. Ein Schatten seiner selbst war der 36-Jährige noch vor wenigen Monaten, als er kaum spielte und in den wenigen Minuten auf dem Feld auch noch Kuriositäten wie ein Eigentor fabrizierte. Es war eine Zeit, in der Hummels seine Autorität entglitten war inmitten dieser konfusen Roma, die damals wie Hummels auf einer Suche nach sich selbst war. Ein hitziges Stadtderby zu überleben, hätte man ihr damals kaum zugetraut. Nur: Diese Zeit ist längst vorbei. Die Roma ist Derbysieger – und Signore ‘Ummels in ihrer Mitte erstarkt und bereit für Auseinandersetzungen jeglicher Art.