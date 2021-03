Erstmals in dieser von der Pandemie verzerrten Saison haben die Iguanas einen Sieg vor Augen, unterliegen in Münsterland dann aber in der Verlängerung. Die Saison beenden sie als Tabellenschlusslicht, wähnen sich aber auf einem guten Weg.

Von Thomas Jensen, München

Konfuzius hat angeblich mal gesagt, dass auch der weiteste Weg mit einem ersten Schritt beginne. Sebastian Magenheim, der Trainer der RBB München Iguanas, sprach am Samstag genau genommen nicht von einem weiten Weg, sondern von einer langen Reise, und er hielt fest, dass seine Mannschaft nun den ersten Schritt geschafft habe. Obwohl sie das Spiel beim Aufsteiger BBC Münsterland nach Verlängerung mit 74:81 verloren hatte und die Saison in der Rollstuhlbasketballbundesliga als Tabellenletzter ohne eine einzigen Sieg beendet.

Siege waren in dieser besonderen Spielzeit allerdings auch nicht das erklärte Ziel der Iguanas. Nach anfänglichen Bedenken ob der Sinnhaftigkeit einer Saison unter Pandemiebedingungen, stiegen sie mit drei Monaten Verspätung erst im Januar in den Spielbetrieb ein. Ein in ihren Augen nun verbessertes Hygienekonzept der Liga und die erhoffte Spielpraxis waren die Gründe. Da es in diesem Jahr keine Absteiger gibt und die verpassten Spiele größtenteils nicht nachgeholt wurden, blieb der sportliche Wert der übrigen acht Partien überschaubar.

Profitieren von dieser Spielzeit ohne Druck sollten junge Nachwuchskräfte und diejenigen mit Chancen auf die Paralympischen Spiele in Tokio. In Johanna Welin und Laura Fürst (beide Deutschland) haben die Iguanas etablierte Nationalspielerinnen im Kader, dazu in Kim Robins einen australischen Internationalen. Jedoch kamen in dieser Saison nur zwei der drei zum Einsatz: Fürst hatte schon im Sommer erklärt, dass sie unter den aktuellen Pandemiebedingungen nicht spielen würde.

"Den Ball laufen zu lassen, ist meine Philosophie, denn der Ball ist immer schneller als Menschen."

Robins unterstrich seine Ambitionen und auch seine gute Form am Samstag einmal mehr, indem er 25 Punkte erzielte. Im Gegensatz zu einigen anderen Partien war er jedoch nicht Alleinunterhalter im Offensivspiel. Neben ihm konnten sich Gabriel Robl mit 27 Punkten und auch Bastian Kolb mit 12 Punkten auszeichnen. Gerade das dürfte es gewesen sein, was dem ehemaligen Mitspieler und jetzigem Trainer Magenheim gefiel. "Das war heute der Basketball, den ich seit Anfang der Saison versuche, der Mannschaft näher zu bringen. Und das ist jetzt angekommen", bilanzierte er und führte aus: "Ich meine damit das schnelle Spiel in der Offensive. Den Ball laufen zu lassen, ist meine Philosophie, denn der Ball ist immer schneller als Menschen."

Allerdings gab der 32-Jährige auch zu, dass es neben diesem spielerischen Erfolg natürlich schmerzte, den ersten Saisonsieg im letzten Spiel so knapp zu verpassen. Bis in die letzte Minute hinein hatten die Leguane geführt. Robins hatte nach dem Ausgleich der Gastgeber schließlich noch die letzte Wurfchance, die er ausnahmsweise nicht nutzte. Die Verlängerung ging mit sieben Punkten Abstand dann deutlich an die Warendorfer. "Eine Portion Pech war am Ende mit dabei, aber ich denke auch ein bisschen, dass die Führung für uns eine neue Situation war. Deswegen war das am Ende wieder ein Lernmoment", resümierte Magenheim.

Ob Trainer Magenheim verlängert, wird sich erst im Lauf des Sommers entscheiden

Derartige Momente gab es in den zurückliegenden Monaten viele, auch für den ehemaligen Nationalspieler selbst. Es war für ihn die erste Saison als Trainer, nachdem er seine aktive Laufbahn vor einem Jahr beendet hatte. "Ich habe viel gelernt, auch über mich selbst. Aber vor allem in der Hinsicht, wie komplex der Trainerjob ist. Es geht immer individuell um die Spieler und dann auch gleich wieder um das große Ganze, um das Team", erläuterte er und fügte an: "Ich glaube schon, dass ich es für die Umstände ganz ordentlich gemacht habe."

Weniger zurückhaltend fiel das Zeugnis aus, das er seiner Mannschaft ausstellte: "Es haben sich alle individuell verbessert, das ist auch das Ziel gewesen. Aber wir sind auch als Team besser geworden. Wer sich jetzt noch mal die Videos der ersten Spiele anschaut, hat heute definitiv eine andere Mannschaft gesehen." Welche Mannschaft man in der Zukunft sehen wird, ist dagegen noch ungewiss. Der gebürtige Münchner prognostizierte zwar, "dass es in zwei bis drei Jahren auch erfolgreicher wird, wenn wir in der Konstellation weiterspielen", ob er selbst an der weiteren Reise teilnehmen wird, ließ er allerdings offen. Der Job in München war zunächst nur für eine Saison ausgemacht, alles weitere werde nun im Sommer entschieden. "Das hängt aber nicht nur von mir ab, auch ein bisschen von privaten Umständen und natürlich davon, wie es weitergeht mit der Pandemie", erklärte Magenheim.