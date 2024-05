Von Barbara Klimke, Paris

Der Gedanke ans Ende schwang früh schon mit, lange bevor sich der Herrscher des roten Reichs aufraffte, sein Sandplatzterrain in Paris zum letzten Mal zu verteidigen. "Tennis ist nicht für die Ewigkeit", sagte Rafael Nadal vor Jahren und verglich seinen Sport mit dem Golfspiel, das auch reiferen Jahrgängen gnädigerweise noch genug Raum zur athletischen Selbstentfaltung lasse. Tennis dagegen! Die Hatz nach dem kleinen Ball, hin und her und kreuz und quer zwischen engen weißen Linien, fordere körperlichen Tribut: "Die Zeit ist limitiert", sagte Nadal. Was einmal verloren gehe an Wochen, an Monaten, das bekomme man in dieser kurzen Spanne niemals mehr zurück.