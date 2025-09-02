Manchmal reichen zwei Szenen, um die Schönheit, aber auch die Grausamkeit eines Sports widerzuspiegeln. Zweimal schlängelte sich der litauische Basketballer Rokas Jokubaitis am Montagabend im EM-Spiel gegen Finnland zum Korb durch. Beim ersten Mal dribbelte er mit Finesse zwischen zwei Gegnern hindurch und legte den Ball wie ein Oberkellner in die Reuse. Als Anführer des litauischen Teams hatte der 24-Jährige in der Vorrunde reihenweise solcher Szenen, er war neben Dennis Schröder und Luka Doncic einer der schillerndsten Regisseure.

Doch dann folgte ein zweiter Durchbruch in die Zone – und bei dem dürften auch in München einige zusammengezuckt sein. Jokubaitis, soeben mit einem Dreijahresvertrag bei den Bayern-Basketballern ausgestattet, verdrehte sich bei einem weiten Schritt das linke Knie und sackte aufs Parkett. Sein Abtransport erfolgte unter Mithilfe des Medizinstabs der Litauer, Jokubaitis’ Gesicht verriet: Da ist was kaputtgegangen. Am Tag danach folgte jene Diagnose, die in München nun manche Planung für die neue Saison auf den Kopf stellt.

Von einer „gravierenden Bänderverletzung“ berichtete der Verein, Ausfallzeit mindestens ein halbes Jahr. In litauischen Medien war gar von einer Kreuzbandverletzung sowie einem beschädigten Meniskus die Rede, in jedem Fall sei eine „Operation durch einen Spezialisten“ notwendig, wie es vonseiten der Bayern heißt. „Verletzungen gehören leider zum Sport, doch diese ist vor allem für Rokas niederschmetternd“, erklärte FCBB-Sportchef Dragan Tarlac am Dienstag. Und verwies darauf, warum sein EM-Aus besonders bitter ist: Jokubaitis befand sich in ausgezeichneter Form, seine 17,3 Punkte und 8,3 Assists waren Topwerte, die auch die Bayern stolz machten.

„Wir haben Rokas mit viel Freude zugesehen, er hat überragend gespielt“, fand Tarlac. Man werde den Neuen, der im Sommer aus Tel Aviv kam, nun in der Reha begleiten und vielleicht bis zum Frühling wieder hinbekommen. Doch in der Zwischenzeit wird man sich nach einem Ersatz auf der Spielmacherposition umschauen müssen, denn Jokubaitis war als Dirigent in der Euroleague sowie in der BBL fest eingeplant. Am 26. September geht es für die Münchner in der heimischen Liga gegen Jena los. Dann ist immerhin der deutsche Nationalspieler Joe Voigtmann wieder dabei – auch er musste sich mit einer Knieverletzung aus Finnland verabschieden und unterzog sich einer OP. Bei ihm soll aber alles nicht so schlimm sein wie bei Jokubaitis.