Gleich beim ersten Weltcup-Wochenende hat der neue Rodel-Bundestrainer Patric Leitner mit seiner Mannschaft abgeräumt. Siege durch Julia Taubitz und Max Langenhan im Einsitzer, ein Comeback-Erfolg von Rekord-Weltmeister Toni Eggert mit seinem neuen Partner Florian Müller im Doppelsitzer und zwei Erfolge im neu eingeführten Mixed-Wettbewerb - dem 47 Jahre alten Nachfolger von Erfolgstrainer Norbert Loch (62) gelang der berühmte Einstand nach Maß. „Das war super. Ich bin hellauf zufrieden. Wir haben als Mannschaft ein tolles Wochenende erlebt.“Weltmeister Langenhan (25) setzte sich im Einzelwettbewerb auf der Olympia-Bahn von 1994 vor dem Österreicher Wolfgang Kindl sowie seinen Teamkollegen Felix Loch (35) und Timon Grancagnolo (21) durch. „Besser kann eine Saison nicht losgehen“, sagte der Gesamtweltcupsieger nach seinem 15. Weltcup-Erfolg. Eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt fuhr Toni Eggert mit seinem neuen Partner Florian Müller zu seinem 55. Weltcupsieg im Doppelsitzer. Beim Comeback in Norwegen war der 36-Jährige nicht zu schlagen. Der sechsmalige Gesamtweltcupsieger hatte zuletzt als Trainer in den USA gearbeitet, weil sein langjähriger Partner Sascha Benecken genug von der Tingelei hatte und mehr Zeit für seine Familie haben wollte. Fünfte und Sechste wurden die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt und Hannes Orlamünder/Paul Constantin Gubitz.Die fünfmalige Weltmeisterin Julia Taubitz zeigte mit einem Bahnrekord ihre Klasse. „Mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist supercool“, sagte die 28-Jährige. Im Frauen-Doppelsitzer schafften es Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal als Zweite ebenfalls auf das Podest.