Anna Berreiter hat ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 20 Jahre alte Rennrodlerin vom RC Berchtesgaden setzte sich am Sonntag nach Bestzeiten in beiden Durchgängen in Oberhof durch. "Ich kann es gar nicht beschreiben", sagte sie beim ZDF. "Ehrlich gesagt, überrascht es mich selbst sehr, Oberhof war nie meine Lieblingsbahn", betonte Berreiter, die die Russin Tatjana Iwanowa mit 40 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz verwies. Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal schaffte es auf den vierten Rang und verlor die Führung im Gesamtweltcup an Iwanowa. Am Samstag hatte bei den Männern Johannes Ludwig (Oberhof) gewonnen, das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt war bei den Doppelsitzern erfolgreich.