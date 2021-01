Meldungen im Überblick

Rodeln, WM: Julia Taubitz aus Oberwiesenthal ist die überragende Athletin der 50. Rennrodel-Weltmeisterschaften und hat den Triumph für die deutschen Frauen perfekt gemacht. Nach ihrem Sieg im Sprint feierte die 24-Jährige am Sonntag im Einsitzer ihren ersten WM-Titel in der klassischen Disziplin und stieg damit zur Doppel-Weltmeisterin auf. Die Sportsoldatin, die in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup gewann, sicherte sich den Sieg am Königssee vor den Teamkameradinnen Natalie Geisenberger (Miesbach) und Dajana Eitberger (Ilmenau), die nach ihrer Babypause beide eine Medaille gewannen. Vierter wurde Anna Berreiter aus Berchtesgaden.

Basketball, NBA: Dennis Schröder hat das Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Daniel Theis für sich entschieden und mit den Los Angeles Lakers die Minikrise in der Basketball-Profiliga NBA beendet. Der Titelverteidiger aus LA setzte sich nach zuletzt zwei Niederlagen bei den Boston Celtics mit 96:95 durch und feierte im 13. Auswärtsspiel den elften Sieg. Theis hatte in der Begegnung der beiden NBA-Rekordmeister den Sieg für Boston in der Hand, verpasste aber mit der Schlusssirene den Korb.

Schröder kam in 33 Minuten Spielzeit auf zwölf Punkte und sieben Assists, Theis stand zwei Minuten länger auf dem Parkett und brachte es auf 14 Zähler und sieben Rebounds. Anthony Davis war nach seiner verletzungsbedingten Pause mit 27 Punkten bester Schütze der Lakers und steuerte zudem 14 Rebounds bei. "Ich bin wieder im Modus Attacke, aggressiv", sagte Davis, der in den vergangenen beiden Spielen schmerzlich vermisst worden war. Teamkollege LeBron James erzielte 21 Punkte sowie jeweils sieben Rebounds und Assists. Während Schröder und seine Lakers in der Western Conference mit 15 Siegen aus 21 Spielen weiter die Nummer drei sind, belegt Boston im Osten mit einer Bilanz von 10:8 Siegen den fünften Rang.

Fußball, DFB: Im Werben um Jamal Musiala als möglichen Nationalspieler hat Joachim Löw den 17-Jährigen vom FC Bayern ausdrücklich gelobt. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer der Bild am Sonntag nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag. "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm." Der gebürtige Stuttgarter Musiala besitzt auch einen englischen Pass, lief nach Einsätzen für die deutsche U16 zuletzt für Junioren-Nationalteams Englands auf. Für die A-Nationalmannschaft kann er sich aber noch zwischen Deutschland und England entscheiden. Dem Bericht zufolge traf sich Löw mit Musiala und dessen Mutter nach der Partie. Der Offensivspieler war 2019 vom FC Chelsea zu den Bayern gewechselt. Diese Saison kommt er auf 15 Bundesligaeinsätze und drei Tore.

Fußball, Südamerika: Der brasilianische Erstligist SE Palmeiras hat zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores gewonnen. Im südamerikanischen Pendant zur europäischen Königsklasse setzte sich der Klub aus Sao Paulo mit 1:0 (0:0) gegen Landesrivalen FC Santos durch. Den umjubelten Siegtreffer in Rio de Janeiros Fußballtempel Maracana erzielte Breno Lopes in der neunten Minute der Nachspielzeit. Mit der Siegprämie von 15 Millionen US-Dollar in der Tasche reist Palmeiras nun direkt zur FIFA-Klub-WM nach Katar. Dort ist der Südamerika-Vertreter für das Halbfinale am 7. Februar ebenso gesetzt wie der Champions-League-Triumphator Bayern München einen Tag später in seinem Semifinale. Die beiden übrigen Vorschlussrundenteams werden Anfang der Woche in zwei Viertelfinals ermittelt. Das Derby zwischen den benachbarten Rivalen war bei Temperaturen weit über 30 Grad arm an spielerischen Höhepunkte und geprägt von vielen Fouls. Für Palmeiras, vom Portugiesen Abel Ferreira trainiert, war es der zweite Triumph im Libertadores-Cup nach 1999. Santos hatte den Wettbewerb zuvor dreimal mit Klub-Legende Pelé (1962 und 1963) sowie Weltstar Neymar (2011) gewonnen.

Fußball, dritte Liga: Der ehemalige deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern hat sich noch am Samstagabend von Trainer Jeff Saibene getrennt. Die Roten Teufel hatten zuvor zu Hause in der 3. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 verloren und schweben in großer Abstiegsgefahr. Der 52-jährige Luxemburger stand seit Oktober 2020 in Diensten des FCK. Ein Nachfolger für Saibene steht noch nicht fest. Wenige Stunden zuvor war Dagmar Eckel, die Tochter des 1954er-Weltmeisters Horst Eckel (88), aus dem Vorstand des 1. FC Kaiserslautern e.V. aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Gründe für die Entscheidung wurden nicht genannt, sie gehörte sei Dezember 2019 diesem Gremium an.

Fußball, 2. Bundesliga: Wintermeister Hamburger SV und Verfolger Holstein Kiel haben in der 2. Fußball-Bundesliga Heimsiege im Aufstiegsrennen gefeiert. Die Hamburger bauten durch das 3:1 (2:1) gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn den Vorsprung auf den Zweiten VfL Bochum zunächst wieder auf vier Punkte aus. Moritz Heyer (8. Minute) und Sonny Kittel (22./53.) erzielten die Tore für den HSV, der zum neunten Mal in Serie ungeschlagen blieb. Sven Michel (41.) traf für die Gäste.

Bayern-Schreck Kiel zog derweil durch das 3:1 (3:0) gegen Eintracht Braunschweig nach Punkten mit dem Zweiten Bochum gleich. Der VfL empfängt am Sonntag den zuletzt starken Karlsruher SC. Fabian Reese (4.), Fin Bartels (28.) und Janni-Luca Serra (31.) sorgten schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse für Kiel. Yassin Ben Balla (63.) gelang erst nach einer guten Stunde der Treffer zum 1:3.

Im Tabellenkeller verpasste Darmstadt 98 beim 1:1 (1:0) bei Jahn Regensburg einen großen Sprung. Die Lilien führten bis zur siebten Minute der Nachspielzeit, ehe Kaan Caliskaner mit seinem ersten Zweitliga-Tor ausglich. Mit 24 Punkten bleibt Regensburg nun vor den Darmstädtern (22).

Handball-WM: Titelverteidiger Dänemark und Überraschungsteam Schweden spielen am Sonntag (17.30 Uhr/Eurosport) den neuen Weltmeister aus. Schweden erreichte durch ein souveränes 32:26 (16:13) im Halbfinale gegen Frankreich erstmals seit 20 Jahren das Endspiel, Dänemark besiegte den Europameister Spanien mit 35:33 (18:16).

Matchwinner für die Dänen in einem bis in die Schlusssekunden spannenden Spiel war Superstar Mikkel Hansen mit zwölf Treffern. Zudem sorgte Torhüter Niklas Landin vom THW Kiel vor allem in der Endphase für wichtige Paraden, so dass es für den dänischen Turnier-Favoriten am Sonntag in Kairo um WM-Titel Nummer zwei geht.

Die Schweden greifen unterdessen 22 Jahre nach ihrem letzten WM-Coup nach dem fünften WM-Gold. Vor allem die mit zwölf Bundesligaprofis Schweden, im März einer der drei deutschen Gegner in der Olympia-Qualifikation, verblüfften am Freitagabend mit einer ganz starken Leistung. Herausragender Akteur war einmal mehr Torhüter Andreas Palicka von den Rhein-Neckar Löwen. Zum besten Torschützen avancierte der Flensburger Linksaußen Hampus Wanne mit elf Treffern.

Schweden, ursprünglich als Außenseiter in die WM gestartet, beeindruckte auch gegen "Les Bleus" mit seiner hoch effizienten Spielweise. Hinten stellte die Mannschaft des norwegischen Trainers Glenn Solberg eine extrem bewegliche und aggressive 6:0-Deckung mit einem starken Palicka dahinter. Und vorne gelangen Wanne und Co. etliche Tore per Tempogegenstoß. Auch sonst nutzten die Schweden nahezu jede Gelegenheit. Die Trefferquote von über 90 Prozent nach 40 Minuten - im Handball eine Seltenheit. Frankreich führte über die gesamten 60 Minuten lediglich ein Mal (7:6), ansonsten lag Schweden permanent vorn und gewann hoch verdient.

Rodel-WM: Die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben zum vierten Mal in Serie den WM-Titel gewonnen und zählen nun zur Riege der Rekord-Weltmeister. Die Thüringer setzten sich am Samstag am Königssee vor den Lokalmatadoren Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) durch, nach zwei Läufen trennten die Dauerrivalen anderthalb Zehntelsekunden. Noch nach dem ersten Durchgang hatte der Abstand bei lediglich zwei Tausendsteln gelegen. Mit dem vierten Titel schlossen Eggert/Benecken nun zu den deutschen Duos Stefan Krauße/Jan Behrendt (zwischen 1989 und 1995) und Patric Leitner/Alexander Resch (zwischen 1999 und 2007) auf. Erfolgreicher war bislang kein Doppel. Als Dritte holten die lettischen Brüder Andris und Juris Sics ihre erste WM-Medaille.

Ski alpin: Linus Straßer hat auch im ersten von zwei Slalomwettbewerben im französischen Chamonix an diesem Wochenende nicht überzeugen können. Nachdem er in Flachau und Schladming zuletzt zweimal in Serie ausgeschieden war, kam der Münchner diesmal zwar ins Ziel, blieb als 17. aber hinter den Erwartungen zurück. 1,54 Sekunden betrug sein Rückstand auf den Franzosen Clement Noel, der seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholte. Zweiter wurde der Schweizer Ramon Zenhäusern (+0,16 Sekunden) vor Marco Schwarz aus Österreich (+0,19). Die weiteren deutschen Starter hatten den zweiten Lauf verpasst: Julian Rauchfuß wurde 35., Sebastian Holzmann 42., Anton Tremmel 44., Alexander Schmid schied aus. Am Sonntag steht ein weiterer Slalom an.