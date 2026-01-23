Beim vierten Saisonsieg ist Rodler Felix Loch die Olympia -Generalprobe gelungen. Und er hat auch gleich die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Der 36-Jährige gewann das Weltcup-Rennen in Oberhof mit jeweils zwei Start- und Lauf-Bestzeiten mit 0,089 Sekunden Vorsprung vor seinem österreichischen Kontrahenten und Kumpel Jonas Müller. Im Gesamtweltcup hat Loch nun einen Zähler mehr als Müller. Weltmeister Max Langenhan kam auf Rang drei und verteidigte den Platz auch in der Gesamtwertung.

„Die Bahn war sensationell. Ich komme immer wieder gerne hierher“, sagte Loch. Ich bin sehr stabil im Moment und kann mich auch auf meinen Starts verlassen.“ Loch, der für den RC Berchtesgaden antritt, will vor den Winterspielen nach St. Moritz fahren und dort „noch mal einige schöne Trainingsläufe“ machen.



Bei den Frauen wiederholte Merle Fräbel ihren Sieg aus der Vorwoche. Die Europameisterin raste von Rang drei noch zum Sieg und verwies die Österreicherin Lisa Schulte auf Rang zwei vor Julia Taubitz, die sich von Rang acht im ersten Lauf bis auf drei verbesserte. „Mit einem superguten Gefühl fahre ich nach Cortina. Mehr geht ja nicht als mit einem Weltcupsieg. Aber ich bleibe locker“, sagte Fräbel. Taubitz war trotz ihrer Aufholjagd nicht ganz zufrieden. „Der zweite Lauf war schön. Es ärgert mich aber, ein Lauf hopp, ein Lauf top. Das ist nicht das, was ich möchte“, sagte Taubitz.