Die dreimalige Rodel-Weltmeisterin Julia Taubitz, 26, aus Oberwiesenthal hat den zweiten Weltcup-Wettbewerb nacheinander gewonnen und ihre Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. In der Eisrinne von Winterberg gewann sie vor ihrer Berchtesgadener Teamkollegin Anna Berreiter und der US-Amerikanerin Emily Sweeney. Berreiter lag nach dem ersten Durchgang nur auf Rang vier, trotz Bestzeit im zweiten Lauf konnte sie den Rückstand auf Taubitz, die sich bei der WM in Oberhof kürzlich Silber gesichert hatte, nicht mehr wettmachen. Dajana Eitberger, Zweite im Gesamtweltcup, wurde Vierte. Insgesamt dominierten die deutschen Rodlerinnen und Rodler den Heim-Weltcup in Winterberg, sie gewannen sieben von acht Wettkämpfen.