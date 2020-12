Von Thomas Gröbner

Sein Vermächtnis arbeitet Josef Fendt stoßweise ab in diesen Tagen. Es haben sich ja gewaltige Berge an Ordnern und Papier angesammelt in seinem Haus in Berchtesgaden, nach 26 Jahren an der Spitze des Weltrodelverbands (FIL) und einem halben Jahrhundert im Rodelsport. Vor zwei Wochen ist er zurückgetreten. "Ausmisten", sagt der 73-Jährige am Telefon, "das tut jetzt gut." Er hat versprochen, nicht alles wegzuwerfen, jetzt blättert er durch die Stöße. "Manches hat ja archivarischen Wert."

Detailansicht öffnen "Das war ein großes Hallo": Bei den Olympischen Winterspiele in Innsbruck 1976 rauschte Josef Fendt mit außergewöhnlichem Helm zu Silber. (Foto: Pressefoto Baumann/imago)

Wer sich das Leben von Josef Fendt erzählen lässt, der hört Geschichten, die sich über Epochen spannen. Als Rodler ist er 1976 bei Olympia der Konkurrenz aus der DDR mit futuristischem Helm davongefahren. Als Präsident und Rathaus-Chef pendelte er später zwischen den Bahnen in Japan und den USA und Gemeinderatssitzungen in Berchtesgaden, zwischen Olympischem Feuer und den Problemen der Freiwilligen Feuerwehr. Das Kleine und das Große zusammenzubringen, das sah er als seine Aufgabe an.

1994 hatte Fendt den Verband übernommen, vom Hobbymaler und Schuldirektor Engelbert Isatitsch. Der Österreicher hatte die FIL 1957 gegründet, 37 Jahre lang stand er an deren Spitze. Nach dessen Tod übernahm Fendt. "Das wird ja manchmal kritisch gesehen", sagt Fendt über die langen Amtszeiten. "Aber ich hab nie das Gefühl gehabt, dass jemand denkt: ,Es wird Zeit, dass der abdankt'." Nur einmal in den sieben Amtsperioden gab es bei Fendts Wahl einen Gegenkandidaten.

"Der Sepp" war ein Mann aus ihrer Mitte, der schon auf dem Schulweg mit dem Schlitten unterwegs war. Bei seiner ersten Fahrt als Bub schnalzte er im Blindflug durch die Kurven der Bahn am Königssee, weil sich seine Jacke aufgeblasen hatte im Fahrtwind wie ein Ballon. Aber er kam heil unten an, und das Rodeln hat ihn dann nicht mehr losgelassen.

Detailansicht öffnen Fast alle Erfolge feierte "der Sepp" zuhause auf seiner Heimbahn am Königsee. (Foto: Werek/imago)

Er holte zwei Weltmeistertitel, 1970 und 1974 am Königssee, dazu vier Deutsche Meisterschaften. Höhepunkt und Schlusspunkt in einem: die Olympischen Spiele 1976 in Innsbruck, wo die übermächtigen DDR-Rodler unbesiegbar zu sein schienen.

"Sie die Profis, wir die Amateure", das war die Ausgangslage, erzählt Fendt, damals waren die Rennen im Eiskanal auch ein Wettkampf zwischen den politischen Systemen. Deshalb tüftelte das Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm im Windkanal, trainiert wurde um vier Uhr Nachts, "unter größter Geheimhaltung", damit niemand etwas mitbekam. Am Wettkampftag tauchte Fendt mit einem gelben Eierhelm und einem Spoiler am Schlitten auf, "der neuste Hit der Aerodynamik" sei das damals gewesen.

An der Rodelbahn wurden die Deutschen begafft wie Außerirdische: "Stell dir vor, wir hätten nichts gerissen: Spott und Gelächter hätt's gegeben." Stattdessen gab es Jubel, Fendt holte Silber. Daraufhin verschärfte der Weltverband die Regeln prompt, der Helm wurde verboten. Er ist ausgestellt im Museum in Berchtesgaden, das Fendt später eingerichtet hat.

Reich wird man nicht im Eiskanal, deshalb machte Fendt schon mit Dreißig Schluss mit dem Rodeln und legte eine Karriere in der Verwaltung hin, er wurde die rechte Hand des Bürgermeisters in Berchtesgaden - und 1985 Vize-Präsident für den Kunstbahnsport im Verband.

"So schnell kannst gar nicht schauen, dann bist du Funktionär", sagt Fendt. Vorbereitet war er nicht darauf, die Sitzungen spielten sich im Wohnzimmer ab. Irgendwann sei seine Frau Renate auf die Barrikaden gegangen, die sich in der Küche verschanzen musste. "Da hat's auch Recht gehabt", sagt Fendt heute.

Also eröffnete Fendt ein neues FIL-Büro, Luftlinie 50 Meter vom Rathaus entfernt. Ausgestattet hat er es mit Mobiliar, das er sich bei der Sparkasse zusammensammelte, mit großen Summen wird im Rodelsport nicht hantiert. Von Berchtesgaden aus hat er den Verband dann in die Neuzeit geführt. Seine größte Sorge war dabei immer, dass das Rodeln aus dem olympischen Programm rauschen könnte und die "Rodel-Familie", wie Fendt sie nennt, zerfällt.

Tatsächlich gab es hin und wieder kritische Stimmen: Die Bahnen seien zu teuer, der Sport nicht attraktiv genug für Olympia. Fendt hielt dagegen, führte neue Formate ein und stärkte die schwachen Nationen. Mit Erfolg: Bis heute ist das Rodeln eine der sieben Winter-Kernsportarten - bei der meistens die Deutschen gewinnen.

"Wir können sie nicht langsamer machen - aber die anderen schneller", das war Fendts Ansatz. Und er hatte viele Ideen, die Kleinen größer zu machen: Der Verband beschäftigt Trainer, um die anderen Nationen aufzupäppeln, starke Nationen übernehmen Patenschaften für schwächere. Es gibt Gutscheine für Trainingseinheiten auf den teuren Bahnen, von denen die meisten in Deutschland stehen.

Detailansicht öffnen Mehr als ein Vierteljahrundert an der Spitze: Nach 26 Jahren tritt Josef Fendt als FIL-Präsident zurück. (Foto: Dmitry Feoktistov /imago)

Fendts Aufgabe war, so verstand er es immer: für Konkurrenz zu sorgen in einer Sportart, die wie kaum eine andere von den Deutschen dominiert wurde. Mittlerweile ist die Rodelfamilie auf 52 Nationen angewachsen, darunter auch Exoten. Zuletzt ist Kuwait beigetreten. "Hoppala", hat sich Fendt gedacht, "was wollen die jetzt?" So richtig weiß er es bis heute nicht. Die Rodelfamilie empfängt all ihre Kinder mit offenen Armen.

Aber es gab auch dunkle Stunden: Etwa, als 2010 in Vancouver der Georgier Nodar Kumaritaschwili auf der Hochgeschwindigkeitsbahn von Whistler starb. Der Sturz wühlte die Szene auf, Schuldige wurden gesucht. Der Unfall markiert bis heute einen Tiefpunkt, der auch Fendt nächtelang nicht schlafen ließ. Später reiste er zu Kumaritaschwilis Familie nach Georgien, trauerte mit ihr. Zusammenhalt in schweren Zeiten, das war das Signal.

Vom IOC-Präsident Thomas Bach, einem alten Freund, hat Fendt bei seiner Verabschiedung Ende November den Olympischen Orden in den Bildschirm gehalten bekommen. Dann wurde gewählt, und natürlich wurde nach der Empfehlung von Fendt abgestimmt: "Ich wollte mir meinen Nachfolger selber aussuchen", sagt er. Dem Letten Einars Fogelis gab Fendt zum Abschied auf den Weg, sein Erbe zu bewahren: den Rodelsport als olympische Disziplin zu erhalten.