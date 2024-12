Deutschlands Rodel-Männer sind auch beim Heim-Weltcup in Oberhof den Österreichern hinterhergefahren. Nach der ersten Niederlage in Innsbruck kamen die deutschen Rodler auch in Thüringen nicht aufs Podest. Dagegen machten die Österreicher, bei denen seit 2022 Deutschlands Rodel-Legende Georg Hackl als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik arbeitet, die Plätze eins bis vier unter sich aus. Auf den siegreichen Ex-Weltmeister Jonas Müller hatte Felix Loch als Fünfter mehr als 0,6 Sekunden Rückstand. „Die Österreicher machen im Moment alles richtig. Und wir machen ein paar Fehlerchen“, sagte er: „Wir kämpfen weiter und schauen, an welchen Schräubchen wir drehen müssen. Ich kenne solche Jahre, im neuen Jahr greifen wir wieder voll an“, sagte der 35-Jährige.