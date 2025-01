Die deutschen Rennrodler haben bei der WM-Generalprobe überzeugt und sind beim Heim-Weltcup in Oberhof aus dem Feiern gar nicht mehr herausgekommen. „Das hat es noch mal gebraucht vor der WM“, sagte Bundestrainer Patric Leitner.Gut zwei Wochen vor den Titelkämpfen in Kanada feierten Max Langenhan und Felix Loch im Thüringer Wald einen Doppelerfolg, im Männer-Doppelsitzer setzten sich die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt vor ihren Teamkollegen Hannes Orlamünder/Paul Gubitz durch. „Wir wissen natürlich, was wir können und gehen jetzt mit einem gestärkten Selbstbewusstsein zur WM nach Whistler“, sagte Tobias Wendl.