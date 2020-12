Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch ist beim Rodel-Weltcup in Altenberg nach einer Aufholjagd zum Sieg gerast. Der wiedererstarkte Rekordweltmeister fuhr beim zweiten Saisonrennen vom 17. Rang noch an die Spitze vor. Max Langenhan komplettierte als Zweiter den deutschen Doppelsieg. Loch bewahrte das deutsche Team vor einem Wochenende ohne Sieg, nachdem sich am Samstag die Frauen um Natalie Geisenberger (Miesbach) sowie die Doppelsitzer um die Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) mit zweiten Plätzen knapp geschlagen geben mussten. Die deutsche Teamstaffel bestehend aus Loch, Geisenberger und Eggert/Benecken verpasste in Altenberg als Vierte das Podium, der Sieg ging an Italien.