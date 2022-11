Die Rennrodel-Europameisterschaften 2023 finden aus organisatorischen Gründen nicht in Lillehammer/Norwegen statt. Stattdessen werden die Rennen vom 13. bis 15. Januar auf der Bahn in Sigulda/Lettland ausgetragen. Dies teilte der Internationale Rodelverband FIL mit. "Wir möchten uns ausdrücklich beim norwegischen Verband für die großen Bemühungen bedanken", man habe sich auf die Rennen in Lillehammer gefreut, bekomme die Veranstaltung "aber aus organisatorischen Gründen leider nicht hin". Die Organisatoren haben nun in Lettland schnell Ersatz gefunden, für die "Unterstützung und Flexibilität" sei man sehr dankbar, erklärte FIL-Präsident Einars Fogelis. Damit finden in Lettland zwei Weltcup-Wochenenden nacheinander statt.