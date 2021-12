Angeführt von Julia Taubitz (Oberwiesenthal) haben die deutschen Rodlerinnen beim Weltcup in Innsbruck erneut ihre gute Form unterstrichen. Sechs Wochen vor den Winterspielen in Peking fuhr Taubitz in 1:19,546 Minuten zu ihrem dritten Saisonsieg, dem zweiten in der olympischen Disziplin Einsitzer. Natalie Geisenberger (Miesbach/+0,348) überzeugte als Dritte mit ihrem zweiten Podiumsplatz in diesem Winter. Anna Berreiter (Berchtesgaden/+0,372) komplettierte das starke Ergebnis mit Rang vier. Nicht dabei war Dajana Eitberger (Ilmenau) aufgrund einer Corona-Infektion.