Rodeln:Deutsche räumen bei Weltcup-Finale ab

Weltmeister Max Langenhan hat sich zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag erneut am Sonntag zum Gesamtweltcup-Sieger im Rodel-Einsitzer gekrönt. Beim Saisonfinale in Yanqing/China triumphierte er vor Jonas Müller und David Gleirscher (beide Österreich) und durfte zum zweiten Mal in Folge die Kristallkugel in die Luft recken. Nur wenige Stunden zuvor hatte sich zudem das Erfolgsduo Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) die Doppelsitzer-Gesamtwertung an gleicher Stelle gesichert. Am Samstag hatte Weltmeisterin Julia Taubitz (Oberwiesenthal) mit ihrem dritten Weltcup-Sieg der Saison die beiden Österreicherinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte in der Gesamtwertung bei den Frauen noch abgefangen und ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup eingefahren.