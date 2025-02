Ein Jahr vor Olympia haben sich die deutsche Rennrodler mit dem neuen Bundestrainer Patric Leitner ausgezeichnet in Szene gesetzt. Bei den Weltmeisterschaften in Whistler in Kanada eroberte das Team um die Einsitzer-Titelträger Julia Taubitz und Max Langenhan in beinahe schon beängstigender Manier ein Medaillen-Dutzend: fünfmal Gold, viermal Silber, dreimal Bronze und Felix Lochs Rekord für die Ewigkeit – „mehr geht nicht“, meinte Leitner, 47. Seit dem Sommer ist der Olympiasieger der Nachfolger des langjährigen Bundestrainers Norbert Loch. Der 62-Jährige hatte sich nach 119 WM- und Olympia-Medaillen verabschiedet, damit sich Leitner im vorolympischen Winter in seine Rolle einfinden kann.