Die erfolgsverwöhnten deutschen Rodler sind am ersten Tag der Weltmeisterschaft in Sotschi in den Sprintwettbewerben hinterhergefahren. Weltmeister Felix Loch landete in Russland auf einem enttäuschenden 13. Platz, bei den Rodlerinnen musste sich die Julia Taubitz mit Rang vier begnügen. Den einzigen Podestplatz belegten die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt als Dritte. Bei der WM vor einem Jahr in Winterberg gewannen die Deutschen noch sechs von neun möglichen Medaillen im Sprint. Die stärkste Konkurrenz auf der Olympiabahn von 2014 kam aus dem Land der Gastgeber, die sich in allen drei Wettbewerben den WM-Titel sicherten. Am Wochenende stehen die klassischen Rennen der Doppelsitzer, Frauen (Samstag), Männer sowie die Teamstaffel (Sonntag) an.

© SZ vom 15.02.2020 / dpa, sid Feedback