Der so genannte Thüringen-Express mit Toni Eggert aus Ilsenburg und Sascha Benecken aus Suhl hat sich die erste Goldmedaille bei der Rodel-WM in Oberhof gesichert. Im Doppelsitzer-Sprint setzten sich die Olympiazweiten bei ihrem Heimspiel vor den Olympiasiegern Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) durch. Dritter wurden die Österreicher Yannick Müller/Armin Frauscher. Auch im Doppelsitzer-Sprint der Frauen gab es einen Heimsieg: Gold ging an Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Altenberg/ Winterberg). Sie ließen die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Michaela Kipp und die Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer hinter sich.