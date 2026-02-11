Die französische Sportzeitung L'Équipe meldete den Knall am frühen Mittwochmorgen um 6.50 Uhr: „Un divorce en plein nuit“ – „Eine Scheidung mitten in der Nacht“, titelte das Blatt auf seiner Internetseite und meinte damit eine der spektakulärsten Trainerentlassungen in der Ligue 1 in den letzten Jahren: Das stolze Olympique Marseille hat sich von Roberto De Zerbi getrennt, von jenem italienischen Coach, dessen Verpflichtung 2024 europaweit mit großer Aufmerksamkeit und hier und dort auch mit ein bisschen Missgunst verfolgt worden war. Denn der Italiener soll bei ein paar ganz großen Klubs auf der Wunschliste gestanden haben.

„Nach einer Besprechung aller Beteiligten der Vereinsführung – Eigentümer, Präsident, Sportdirektor und Trainer – wurde beschlossen, einen Wechsel an der Spitze der ersten Mannschaft vorzunehmen“, teilte der Verein mit. Es handele sich um eine „schwierige, gemeinsam getroffene Entscheidung, die nach reiflicher Überlegung im Interesse des Vereins getroffen wurde, um den sportlichen Herausforderungen zum Ende dieser Saison gerecht zu werden“.

Der „Hipster-Trainer“, wie man De Zerbi nach seinen Erfolgen mit Sassuolo, Shakhtar Donezk und Brighton & Hove Albion oft und gerne bezeichnet hat, hatte in seiner ersten Saison gehalten, was man sich in Marseille von ihm versprochen hatte. Er führte OM direkt in die Champions League und zur Vizemeisterschaft, allerdings mit einem Respektsabstand von 19 Punkten auf Champion Paris Saint-Germain. Gemeinsam mit Sportdirektor Mehdi Benatia, ein früherer Bayern-Profi, unterzog er den Kader im letzten Sommer einem Vollwaschgang, holte elf Neue, darunter den früheren Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard und Rückkehrer Pierre-Emerick Aubameyang, Arthur Vermeeren lieh er von RB Leipzig aus.

Doch schon am ersten Spieltag gab es den ersten Krach: Adrien Rabiot und Jonathan Rowe lieferten sich nach dem 0:1 in Rennes eine handfeste Kabinenschlägerei – beide mussten den Verein verlassen. Seither kam der Klub aus der Provence nicht mehr so richtig zur Ruhe. In der Ligue 1 liegt man bereits zwölf Punkte hinter PSG auf Rang vier; in der Champions League trumpfte die Mannschaft in den ersten Partien streckenweise auf, verlor aber bei Real Madrid und Sporting Lissabon, sowie zu Hause gegen Atalanta Bergamo jeweils durch späte Gegentore.

De Zerbi schraubte auch im Winter wieder am Kader, vier Neue kamen, neun unerwünschte Spieler mussten gehen. Die Qualifikation für die Playoffs in der Königsklasse sollte eigentlich nur Formsache sein, doch es folgte ein 0:3 im Stade Vélodrome gegen Liverpool und eine weitere peinliche 0:3-Abreibung am letzten Spieltag in Brügge. Selbst dieses Ergebnis hätte für den 24. Rang und die Zwischenrunde gereicht, hätte nicht Benfica-Torwart Trubin mit seinem 4:2-Treffer in allerletzter Sekunde gegen Real OM noch in die rote Zone gedrückt.

Die Fans waren schon nach der peinlichen Leistung in Brügge angefressen: „Wir vergessen nicht.“

Die stolzen Fans empfingen ihr Team nach der Rückkehr ins heimische Stadion mit vielsagenden Transparenten wie „Wir vergessen nicht – 28.1.2026“ oder „Es fehlt an allem: Stabilität, Ehrgeiz und Eiern – schämt Euch!“ Und das Team schien sich aus der Misere zu hieven, erreichte durch ein klares 3:0 gegen Rennes das Pokal-Viertelfinale.

Es sah so aus, als sei Marseille gewappnet für den „Classique“ am Sonntag gegen PSG im Pariser Prinzenpark, erst recht nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel und einem denkbar unglücklich verlorenem Supercup-Spiel Anfang Januar (2:2/1:4 im Elfmeterschießen) gegen den amtierenden Champions-League-Sieger. Doch es folgte eine Demütigung erster Güte. Mit 0:5 wurde De Zerbis Mannschaft abgeschossen, zu den fünf Treffern verbuchte PSG noch vier Aluminiumtreffer. Es war auch so die höchste Pleite, die OM in der etwa 55-jährigen Geschichte dieses Duells jemals einstecken musste.

Groteske Abwehrfehler von Pavard und dem Ex-Dortmunder Leonardo Balerdi, der in der L'Équipe die schlechteste vorstellbare Note (1 von 10) erhielt, sowie eine völlig blasse Offensive um Ligue-1-Toptorjäger Mason Greenwood führten dazu, dass sich die Trainerdebatte nun wieder extrem zuspitzte. Und auch die Mannschaft rückte endgültig vom Übungsleiter ab, auch weil dieser infolge des Champions-League-Debakels in Brügge Verteidiger Amir Murillo aus Panama öffentlich zum alleinigen Sündenbock gestempelt, aus dem Profikader geworfen und schließlich an Besiktas Istanbul abgegeben hatte.

Im Umfeld des Teams hatte sich die Trennung abgezeichnet, „es wird explodieren, alles bricht zusammen“, ließ ein Insider am Montag durchblicken. Als dann am Dienstag die Verantwortlichen und der Trainerstab zusammenkamen, war De Zerbi nicht mehr zu halten. Über einen Nachfolger gibt es allenfalls Spekulationen. So soll laut italienischen Medien Thiago Motta ein Kandidat sein, allerdings ist er wegen seiner PSG-Vergangenheit in Marseille schwer vermittelbar. Auch über Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui wird in verschiedenen Medien spekuliert.