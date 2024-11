Torjäger Robert Lewandowski, 36, ist einem weiteren elitären Kreis beigetreten: „Vor Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mehr als 100 Tore in der Champions League schießen könnte. Zu Messi und Ronaldo aufzuschließen... – ich denke, sie sind gut, oder?“, scherzte der Pole nach dem 3:0-Sieg seines FC Barcelona gegen Stade Brest, bei dem er per Elfmeter zum 1:0 sein 100. Tor in der Champions League erzielt hatte. Nur die ehemaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo (140Tore) und Lionel Messi (129) hatten dies zuvor in der Königsklasse geschafft.