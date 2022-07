Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern und wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum FC Barcelona. Die Spanier zahlen für den 33-Jährigen demnach eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro. Das kategorische Nein der Bayern-Bosse um Oliver Kahn zu einem vorzeitigen Wechsel Lewandowskis, der noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer hatte, ist damit hinfällig.

In den vergangenen Monaten hatte Lewandowski den Wechsel zu seinem Wunschverein immer wieder mit öffentlichen Aussagen forciert. "Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei", sagte er bereits Ende Mai. "Ich hoffe, sie halten mich nicht auf, nur weil sie es können." Mit Barça hat sich der Polen dem Vernehmen nach schon vor Wochen auf einen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt.

Lewandowski wird schon an diesem Wochenende in Barcelona erwartet, von wo aus er kurz darauf in Richtung Miami aufbrechen soll, wo sein neuer Verein auf US-Tour geht.

Am Freitagvormittag hatte der polnische Nationalspieler noch am Teamtraining an der Säbener Straße teilgenommen. Es war seine letzte gemeinsame Übungseinheit mit den Münchner Kollegen. An der Team-Präsentation des FC Bayern an diesem Samstag wird Lewandowski schon nicht mehr teilnehmen. Am Montag fliegt die Mannschaft damit ohne ihren erfolgreichsten Stürmer der vergangenen Jahrzehnte ins Trainingslager - ebenfalls in die USA, und zwar in die Hauptstadt Washington D.C.

Für den FC Bayern erzielte Lewandowski 344 Tore in 375 Pflichtspielen, wurde siebenmal Bundesliga-Torschützenkönig und erhielt zwei Auszeichnungen als Weltfußballer des Jahres. In der Saison 2020/21 stellte er mit 41 Saisontoren einen neuen Bundesligarekord auf und überholte Gerd Müller (40 Treffer). Mit den Münchnern gewann der Pole einmal die Champions League und holte acht Meistertitel. Zwei weitere deutsche Meisterschaften gewann er mit Borussia Dortmund.