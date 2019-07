4. Juli 2019, 17:48 Uhr Abschied mit 35 Jahren Arjen Robben beendet seine aktive Fußball-Karriere

Arjen Robben verkündet das Ende seiner aktiven Fußball-Karriere.

Der Niederländer wird sich nach seinem Abschied vom FC Bayern keinem neuen Verein anschließen.

Arjen Robben hat seine Profikarriere mit sofortiger Wirkung beendet. "Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste. Mein Herz sagt ja, mein Körper nein", sagte der 35-Jährige, dessen Vertrag bei Bayern München am 30. Juni ausgelaufen war, der Zeitung Telegraaf. Er habe einsehen müssen, dass er keine 16 mehr sei. "Derzeit bin ich noch fit und gesund. Und das soll auch so bleiben", schreibt der 35-Jährige. Die vergangene Rückrunde verpasste er fat vollständig. Erst in den letzten beiden Spielen kam er zum Einsatz. In seinem letzten Spiel in der Münchner Arena gelang ihm ein Treffer.

Der 96-malige Nationalspieler war in seiner langen Karriere immer wieder von Verletzungen gebeutelt. 2009 war Robben zu Bayern München gewechselt, für den deutschen Rekordmeister bestritt er 201 Bundesligaspiele (99 Tore), 32 Partien im DFB-Pokal (16 Tore) sowie 110 Einsätze in der Champions League (31 Tore). Höhepunkt war der Gewinn der Champions League 2013.

