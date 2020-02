Rom (dpa) - Der deutsche Ringer Frank Stäbler hat bei den letzten Europameisterschaften seiner Karriere noch einmal Gold gewonnen. Der Sportler aus Musberg bei Stuttgart entschied am Mittwochabend in Rom das Finale in der Gewichtsklasse Griechisch-Römisch bis 72 Kilogramm gegen den Georgier Iuri Lomadze für sich. Nach drei WM-Erfolgen und bereits einmal EM-Gold feierte der 30-Jährige den fünften großen Titel seiner Laufbahn. Dabei war die EM in Italien nur Teil von Stäblers Vorbereitung auf Olympia. Nach den Sommerspielen in Tokio, bei denen Stäbler in der Klasse bis 67 Kilogramm antreten muss, beendet der beste deutsche Mattenkämpfer die internationale Karriere.

