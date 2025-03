Von Sebastian Winter, Trondheim

Spätestens als Jarl Magnus Riiber auf die Zielgerade einbog, vor dieser mächtigen Zuschauerwand, neben sich seinen starken Landsmann Jens Luraas Oftebro, da wusste Vinzenz Geiger: Es ist vorbei. Der Oberstdorfer hatte in der Nordischen Kombination am Ende des 7,5-Kilometer-Langlaufrennens nichts mehr auszurichten gegen dieses Duo. Schon nach dem Skispringen hatte der Topfavorit Riiber geführt. Die norwegischen Fans – 50 000 waren am Samstag ins Stadion gepilgert – trugen ihn dann am Ende eines hochklassigen, extrem spannenden Rennens über die Ziellinie, 1,1 Sekunden vor Geiger.