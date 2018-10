28. Oktober 2018, 08:58 Uhr Riesenslalom Neureuthers Saisonstart fällt aus

Der Riesenslalom der Männer in Sölden wird abgesagt. Beim Formel-1-Grand-Prix von Mexiko holt sich Daniel Ricciardo die Pole Position, Sebastian Vettel startet als Vierter.

Meldungen im Überblick

Ski aplin, Sölden: Der Weltcup-Auftakt der alpinen Skirennläufer im österreichischen Sölden ist am Sonntagmorgen abgesagt worden. Schneefälle und starke Winde machten eine Austragung des geplanten Riesenslaloms unmöglich. Das gaben die Organisatoren und der Internationale Ski-Verband is bekannt. "Ich wäre bereit gewesen, der Rücken hat sich gut angefühlt. Ich habe mich wirklich sehr auf das Rennen gefreut, deswegen ist es sehr schade", sagte Felix Neureuther. Aber "wenn's nicht geht, geht's nicht", ergänzte er.

Der ursprünglich für 10.00 Uhr angesetzte erste Durchgang war zunächst auf 11.00 Uhr verschoben worden, zwei Stunden später erfolgte die Absage. In der Nacht war auf dem Rettenbachgletscher viel Schnee gefallen, auch die Prognosen für den Tag waren schlecht. Ein "sicheres Rennen" sei unter diesen Umständen nicht zu gewährleisten, teilten die Organisatoren mit. Schon im Vorjahr war der Riesenslalom der Männer ausgefallen, damals wegen Windes. Durch die neuerliche Absage findet das erste Saisonrennen der Männer am 18. November in Levi/Finnland statt (Slalom).

Formel 1, Mexiko: Sebastian Vettel hat die Pole Position beim Großen Preis von Mexiko verpasst. Der 31 Jahre alte Ferrari-Pilot aus Heppenheim, der das Rennen an diesem Sonntag (20.10 Uhr MEZ/RTL) unbedingt gewinnen muss, um die Krönung von WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton zu vertagen, kam nicht über Platz vier hinaus hinter dem britischen Mercedes-Fahrer. Den ersten Startrang sicherte sich am Samstag Daniel Ricciardo von Red Bull. Der Australier verwies seinen niederländischen Teamkollegen und Vorjahressieger Max Verstappen in einer packenden Entscheidung um 26 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Gewinnt auch einer der beiden Red-Bull-Piloten, steht Hamilton als Weltmeister fest. Vettel kann den fünften Titel für den 33-Jährigen nur verhindern, wenn er selbst gewinnt, Hamilton aber nicht über Rang acht hinauskommt.

Ski alpin, Sölden: Viktoria Rebensburg hat im ersten Weltcup-Rennen der Saison in Sölden einen Podestplatz verpasst. Als Zweitplatzierte nach dem ersten Lauf machte die Skirennfahrerin am Samstag im Finale zu viele Fehler und rutschte auf Rang vier. Der Sieg im Ötztal ging an Weltmeisterin Tessa Worley aus Frankreich vor der nach Durchgang eins führenden Italienerin Federica Brignone und US-Star Mikaela Shiffrin. Rebensburg fehlten bei leichtem Schneetreiben 0,03 Sekunden auf Shiffrin. Die anderen deutschen Starterinnen Lena Dürr, Veronique Hronek und Andrea Filser verpassten die Top 30 deutlich.

Tennis, Basel: Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier in Basel sein sechstes Endspiel in diesem Jahr verpasst. Der Weltranglistenfünfte unterlag am Samstag im Halbfinale dem Qualifikanten Marius Copil mit 3:6, 7:6 (8:6), 4:6. Der Rumäne, nur die Nummer 93 der Welt, trifft im Finale des mit rund 2,4 Millionen Euro dotierten Hallenturniers auf den topgesetzten Titelverteidiger Roger Federer (Schweiz), der gegen Daniil Medwedew (Russland/Nr. 7) beim 6:1, 6:4 wenig Mühe hatte. Ein kleines Trostpflaster erspielte sich Zverev aber nur wenige Stunden später. Gemeinsam mit seinem zehn Jahre älteren Bruder Mischa erreichte er in der Doppelkonkurrenz das Endspiel durch ein 6:1, 6:3 gegen Divij Sharan (Indien) und Artem Sitak (Neuseeland). Im Finale am Sonntag treffen die Zverev-Brüder auf Dominic Inglot (Großbritannien) und Franko Skugor (Kroatien).