27. Oktober 2018, 22:10 Uhr Riesenslalom der Frauen Magische Fahrt

Tessa Worley triumphiert beim Auftaktrennen in Sölden dank eines fehlerfreien zweiten Laufs. Die Französin distanziert auch die Vorjahresgewinnerin Viktoria Rebensburg, die das Podium nur knapp verpasst.

Von Johannes Knuth , Sölden

Die offizielle Siegerzeremonie ließ noch auf sich warten, die Tagesbeste Tessa Worley brachte erst mal den Interviewmarathon vor den TV-Kameras hinter sich. Die französischen Anhänger auf der kleinen Tribüne im Gletscherstadion von Sölden vertrieben sich also die Zeit, indem sie vorsorglich die Nationalhymne anstimmten, und sie intonierten die Marseillaise mit so viel Verve, dass sie für einen Moment sogar das Musikgedudel aus den Lautsprechern übertönten. Vielleicht war der Anhang auch einfach von höheren Kräften beseelt, manche Fans trugen jedenfalls braune Mönchskutten mit goldenen Kreuzen darauf. Frankreichs Anhang ist ohnehin berühmt-berüchtigt für seine Auftritte, wenn der alpine Ski-Weltcup Ende Oktober traditionell seine Pforten öffnet: Bei der Parade der Fanklubs aus aller Welt, die am Samstagabend durchs Ortszentrum von Sölden führt, lärmten ein paar Vertreter früher schon mal mit blau-weiß-roten Motorsägen auf ihrem Hotelbalkon. Immerhin ohne Sägeblätter.

Und jetzt, an diesem Samstag in Sölden, bescherte ihnen die derzeit beste Skirennfahrerin ihres Landes auch noch einen Tagessieg. Tessa Worley vom Skiclub Le Grand-Bornand hatte einen guten ersten Lauf und einen noch viel besseren zweiten erwischt, der schon deshalb herausstach, weil die Gletscherrampe am Rettenbachferner diesmal noch schwerer zu meistern war: Schneefall und Nebel erschwerten die Sicht, der Steilhang ähnelte an manchen Stellen eher einer Buckelpiste, vor allem im zweiten Durchgang. "Es war heute unglaublich hart, aber ich wollte alles geben, damit ich nichts bereuen muss", sagte Worley später.

Ein spezieller Termin und eine späte Premiere

Mit Erfolg, die 29-Jährige lag am Ende 0,35 Sekunden vor der Italienerin Federica Brignone, die nach dem erstem Lauf geführt hatte, 0,94 vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin, 0,99 vor Viktoria Regensburg, der Vorjahressiegerin aus Kreuth. Worley hat im Riesenslalom zwei WM-Titel erstanden, sie hat in dieser Disziplin 13 Weltcups gewonnen, in Sölden hatte sie aber noch nie triumphiert. Als ihre Hymne dann auch offiziell bei der Siegerehrung gespielt wurde, dirigierte sie die Mönche auf der Tribüne mit einer Freude, als hätte sie gerade ihr erstes Rennen überhaupt gewonnen.

Der Saisonauftakt in Sölden ist immer ein spezieller Termin, der frühe Zeitpunkt soll Zuschauer und TV-Kundschaft auch daran erinnern, dass sie sich bald mal wieder neue Skier zulegen könnten. Ein paar Erkenntnisse lassen sich aus den Riesenslaloms der Frauen und Männer (am Sonntag) freilich schon ableiten. Bei den Frauen präsentierten sich am Samstag die Hochleisterinnen aus der Vorsaison erneut an der Spitze, dahinter lauerten aber auch ein paar Verfolgerinnen, die im Laufe der Saison noch aufschließen könnten: Stephanie Brunner, 24, aus Österreich etwa, die nach langer Verletzungspause Fünfte wurde, zeitgleich mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel, in deren Schlepptau zwei junge Teamkolleginnen unter die besten Zehn vorstießen. Und auch Rebensburg, die im vergangenen März die Disziplinwertung in ihrer Leib- und Magendisziplin gewonnen hatte, deutete an, dass sie vor einer weiteren starken Saison steht. Auch wenn sie den Status als Gejagte erst einmal an Worley abtreten musste.

Ein Sommer ohne Beeinträchtigungen

Rebensburg hatte sich nach dem vergangenen Frühjahr eine längere Ruhepause genehmigt; der vierte Platz im olympischen Riesenslalom von Pyeongchang, bei ihren vielleicht letzten Winterspielen, hatte ihr doch etwas zugesetzt. Als sie im Herbst wieder die Geschäfte anging, nahm sie aber keine großen Veränderungen vor, bis auf Olympia hatte sie ja eine vorzügliche Saison erlebt, ihr kleines, eigenes Team im deutschen Verband hat sich längst eingespielt. "Jeder hat sich im Sommer die Frage gestellt, was wir noch besser machen können, um den kleinen Schritt voraus zu bleiben", hatte Rebensburg zuletzt gesagt. Sie stießen auf "viele Kleinigkeiten", einen neuen Ernährungsplan etwa, um Durchhänger während des langen Winters zu vermeiden, oder ein eigenes Zimmer am Olympiastützpunkt in Garmisch, damit Rebensburg sich nach Einheiten dort besser erholen kann. "Ich hatte seit Langem auch mal wieder einen Sommer, in dem wir alles so durchziehen konnten, wie wir es geplant hatten", sagte Rebensburg, ohne Verletzungen, Krankheiten oder beidem zusammen.

Am Wochenende reiste sie also als Gejagte nach Sölden an. Der plötzliche Wintereinbruch erschwerte die schwere Aufgabe zusätzlich, die Jury verlegte den Start zwar nach unten, der fiese Steilhang blieb den Läuferinnen aber nicht erspart. Rebensburg bewältigte diesen Part im ersten Lauf am besten von allen, erst ein Fehler im Linksknick vor der langen, flachen Zielgerade kostete sie die Halbzeitführung. Im zweiten Lauf, in dem Worley, Shiffrin und Brignone sich noch mal verbesserten, prallte Rebensburg dann auf eine der vielen Bodenwellen im Kurs. "Ich hab den Schlag voll erwischt, ich habe schon gedacht, jetzt sind meine Bindung und Ski weg", sagte sie im Ziel. Platz vier wertete sie daher "als gelungenen Auftakt".

Ihre Teamkolleginnen konnten das nicht unbedingt für sich geltend machen. Lena Dürr wurde 38., Veronique Hronek (55.) und Andrea Filser (60.) wehte es noch weiter zurück. "Es ist das alte Spiel", sagte Wolfgang Maier, der deutsche Alpinchef, "ich weiß auch nicht, was man machen muss, damit die mal ein bisschen mehr Courage zeigen." Rebensburg wird im Riesenslalom wohl auch in der neuen Saison weitgehend allein definieren, ob es ein gutes oder nicht so gutes Wochenende für ihren Skiverband war, das ist mit Blick auf die WM im Februar nicht unbedingt eine erbauliche Erkenntnis. "Das Wichtigste in Sölden ist, dass man mitnehmen kann, es passt alles, und man hat es über den Sommer nicht verlernt", hielt die 29-Jährige am Samstag immerhin mit Recht fest: "Ich bin bei der Musik dabei."

Vielleicht ja auch bald wieder mit deutscher Hymne statt der französischen.