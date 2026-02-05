Zum Hauptinhalt springen

Neuer Frankfurt-Trainer RieraWorte, die wie Pfeile durch den Raum schießen

Lesezeit: 5 Min.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (li.) mit dem neuen Trainer Albert Riera: Dieses Duo trägt nun die Verantwortung, dass es bei der Eintracht wieder laufen soll.
Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (li.) mit dem neuen Trainer Albert Riera: Dieses Duo trägt nun die Verantwortung, dass es bei der Eintracht wieder laufen soll. (Foto: Marc Schüler/dpa)

Wer ist der Coach, der die Eintracht wiederbeleben soll? Der Spanier Albert Riera sammelte seine Erfahrung in der Türkei, in Slowenien und Frankreich – und löste bei seinen Klubs oft Tumulte aus.

Von Javier Cáceres

Am Bosporus sitzt ein 72 Jahre alter Mann, der es gut mit Albert Riera meint: Fatih Terim, Totem der türkischen Trainerlehre, ehedem Nationaltrainer und unter anderem achtmal Meister und einmal Uefa-Cup-Sieger mit Galatasaray Istanbul. Er weiß, was Riera, seit dieser Woche neuer Coach von Eintracht Frankfurt, gerade entgegenschlägt: dass er keine Kenntnisse der Bundesliga habe, kein Deutsch spreche, als Trainer nie auf dem höchsten Niveau gearbeitet habe. „Manche werden glauben, das sei eine waghalsige Entscheidung“, sagte Terim zur Süddeutschen Zeitung: „Aber nein! Es ist die richtige Entscheidung!“ Denn: „Ich glaube von ganzem Herzen, dass Riera eine große Karriere hinlegen wird.“

Zur SZ-Startseite

MeinungTrainer-Entlassung bei der Eintracht
:Toppmöller ist am immer gleichen Gegentor gescheitert – und am Frankfurter Import/Export-Betrieb

SZ PlusKommentar von Christof Kneer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite