Am Bosporus sitzt ein 72 Jahre alter Mann, der es gut mit Albert Riera meint: Fatih Terim, Totem der türkischen Trainerlehre, ehedem Nationaltrainer und unter anderem achtmal Meister und einmal Uefa-Cup-Sieger mit Galatasaray Istanbul. Er weiß, was Riera, seit dieser Woche neuer Coach von Eintracht Frankfurt, gerade entgegenschlägt: dass er keine Kenntnisse der Bundesliga habe, kein Deutsch spreche, als Trainer nie auf dem höchsten Niveau gearbeitet habe. „Manche werden glauben, das sei eine waghalsige Entscheidung“, sagte Terim zur Süddeutschen Zeitung: „Aber nein! Es ist die richtige Entscheidung!“ Denn: „Ich glaube von ganzem Herzen, dass Riera eine große Karriere hinlegen wird.“